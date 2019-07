Stand: 31.07.2019 15:50 Uhr

Föhrer Museum zeigt Meisterwerke aus Skandinavien von Peer-Axel Kroeske

Das Museum Kunst der Westküste auf der Nordseeinsel Föhr feiert in dieser Woche sein 10-jähriges Bestehen. Es gehört sicherlich zu den ungewöhnlichsten in Norddeutschland. Errichtet wurde es mit Geldern des Pharma-Unternehmers und Milliardärs Frederik Paulsen an einem Ort, den zwar viele Urlauber besuchen, der aber eigentlich weitab der kulturellen Hotspots liegt.

Die Küste und das Meer - speziell die Nordseeküste in Norwegen, Dänemark, Deutschland und den Niederlanden - sind das Leitthema des Museums Kunst der Westküste. Grundlage für das Museum war 2009 die Sammlung von Frederik Paulsen, der sich besonders für die Zeit von 1830 bis 1930 begeistert: "Der Expressionismus, Impressionismus, Symbolismus - all das gab es in dieser Periode."

Paulsens familiäre Bindungen zu Föhr

Paulsen selbst kommt gar nicht von Föhr, allerdings hatte sein Vater hier familiäre Wurzeln. Dieser floh vor den Nazis nach Schweden. Von dort bauten die Paulsens ihr Pharmaunternehmen Ferring auf. Aktuell lebt er in Lausanne in der Schweiz. Ein paar Mal pro Jahr hält er sich aber in seinem großzügigen Gästehaus auf Föhr auf.

Paulsen ist auch russischer Honorarkonsul. Kein Geheimnis sind seine Spenden für die CDU und seine engen Verbindungen zum ehemaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein Peter Harry Carstensen. Warum engagiert sich Paulsen weiterhin auf der Insel? "Jede Person braucht Wurzeln und das ist für mich Föhr", sagt der Kunstliebhaber. "Ich empfinde auch eine große Verpflichtung gegenüber meiner Familie und meinen Eltern." Schließlich habe sich bereits sein Vater viel für Föhr und das Friesische engagiert.

Das Museum habe sich gut entwickelt, sagt Leiterin Ulrike Wolff-Thomsen. Die 42.000 Besucher jährlich überträfen die Erwartungen und die Zahlen stiegen immer noch weiter an. Manche Besucher reisten sogar extra von außerhalb an. Die Sammlung habe sich von 450 auf knapp 900 Werke verdoppelt.

Hartes Fischerleben und idyllische Strände

Statt einer Dauerausstellung wird der Innenraum jedes Jahr mehrfach neugestaltet, so auch zum Jubiläum. Gleich im ersten Saal: die Maler der dänischen Künstlerkolonie Skagen.

Motive von Fischern, der Weite, dem besonderen Licht: Auf der einen Seite des Saals das harte Fischerleben, auf der anderen ein etwas idealisiertes Bild mit sauberem Strand. "Das Museum Kunst der Westküste verfügt über den größten Bestand an Werken der Skagen-Maler in Deutschland", sagt Wolff-Thomsen stolz. "Wenn man den Blick schweifen lässt, dann denkt man: Hier geht die Sonne auf."

Auch norwegische und holländische Werke im MKDW

In nächsten Raum Werke von norwegischen Künstlern: Wasserfälle, schroffe Küsten, bewegtes Wasser auf den Fjorden. Das war auch schon im vorigen Jahr Thema einer Sonderausstellung. Auch Werke von Edvard Munch (1863 - 1944) wie der Sommertag am Anleger sind zu sehen oder Nordlichter und Nordkap vom Peder Balke (1804 - 1887), ein Maler, der sich an keine Regeln hielt.

Dann die Holländer mit Max Liebermann und Jozef Israel. Das Museum Kunst der Westküste kann mit großen Namen aufwarten.

Fotografien und Videoinstallationen ergänzen die Ausstellung

Erst allmählich fand die zeitgenössische Kunst ihren Weg ins MKDW. Frederik Paulsen sagt offen, er könne damit oft nur begrenzt viel anfangen kann. Aber der Gründungsdirektor Thorsten Sadowsky habe sich dafür eingesetzt. "Er hat in verschiedenen Ecken zeitgenössische Kunst eingebaut", erinnert sich Paulsen. "Ich muss ihm Recht geben, die Leute hat das fasziniert. Die Leute sind deswegen gekommen. Was soll ich da sagen? Er hat Recht gehabt."

Vor allem Fotografie, aber auch Videoinstallationen, ergänzen nun die Ausstellungen. Aktuell sind etwa die Skagen-Fotos des zeitgenössischen Fotografen Joakim Eskildsen zu sehen, für die er dänische Jugendliche und Dorfbewohner vor sein Objektiv holte - ein Kontrast zu den Fischerbildern.

Anja Jensen ist Artist in Residence

Die diesjährige Artist in Residence ist Anja Jensen. Sie inszeniert ungewöhnliche Motive unter der Überschrift "Tatort". Etwa eine Frau in einer Tracht, die etwas vor einer Düne zu suchen scheint. "Die Aufnahmen sind in der Tat alle an der Westspitze von Föhr entstanden", sagt Ulrike Wolff-Thomsen. "Natürlich an unterschiedlichen Tagen, mit unterschiedlichen Stimmungen und mit unterschiedlichen Perspektiven."

Durch die vom Museum eingeladenen Künstler entsteht regelmäßig Kunst auf der Insel. Das Museum Kunst der Westküste hat sich in den vergangenen zehn Jahren enorm entwickelt und etabliert. Dennoch sind derzeit noch private Zuschüsse nötig, um den Betrieb am Laufen zu halten. Stifter Paulsen macht sich aber keine Sorgen, dass die Zukunft daran scheitern könnte.

