Die größte Schenkung in der Geschichte der Lübecker Museen Sendedatum: 17.03.2021 19:00 Uhr Am Dienstagabend ist afrikanische Kunst eines Sammlers von Kiel nach Lübeck gebracht worden - die größte Schenkung in der Geschichte der Lübecker Museen.

von Linda Ebener

In braunen, großen Pappkartons werden verschiedene Skulpturen vorsichtig in das St. Annen-Museum gebracht. Der Leiter der Völkerkundesammlung Lars Frühsorge freut sich sehr über diese Schenkung. "Kein Museum hat heute noch einen großen Erwerbsetat, um wirklich systematisch sammeln zu können. Darum ist das ohne Übertreibung ein Gottesgeschenk, so eine tolle Sammlung, in diesem Umfang zu bekommen."

Sammlerstücke des verstorbenen Bernd Muhlack aus Kiel

Lars Frühsorge ist stolz über das großzügige Geschenk des Kieler Sammlers Bernd Muhlack, der vergangenes Jahr im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Mehr als 3.000 Stücke aus der Afrikanischen Kunst hatte er in seiner 400 Quadratmeter Wohnung in Kiel aufbewahrt. In wirklich jedem Zimmer standen Skulpturen, Musikinstrumente und Masken - handgeschnitzt und handgeschmiedet. Frühsorge beschreibt ihn als bodenständig: "Er war nicht abgehoben, er hat nicht im Luxus gelebt, sondern er hat wirklich für das Sammeln, für die Stücke gelebt. Da steckte sein ganzes Herzblut drin und darum wollte er diese Stücke dann auch in guten Händen wissen, wie es immer so schön heißt."

Afrikanische Kunst findet jetzt Platz in Lübeck

Um die 50 Skulpturen und Objekte befinden sich seit gestern in der Hansestadt. Im Juni soll dann die komplette Sammlung von Kiel nach Lübeck gebracht werden. Auf dem Kunstmarkt hätten die Objekte des Sammlers Muhlack wohl insgesamt einen Wert im zweistelligen Millionenbereich, betont Lars Frühsorge. "Man könnte vielleicht sagen, es ist die letzte große Afrika-Sammlung in Deutschland aus privater Hand." Im Testament des Kieler Sammlers hatte er vermerkt, dass seine Sammlung nach Lübeck kommen soll. Angeblich sind die Gegenstände seit den 1960er Jahren allesamt auf legalem Weg in die Kieler Privatsammlung gelangt. Dennoch wird der Leiter der Lübecker Völkerkunde, Lars Frühsorge, die Provenienzen der Objekte noch einmal untersuchen.

Teil der Sammlung schon ab nächster Woche zu sehen

Die ersten Werke aus der afrikanischen Sammlung sind bereits ab nächster Woche im St. Annen Museum in Lübeck in der Ausstellung "Sex und Vorurteil" zu sehen. Viele der afrikanischen Skulpturen haben etwas Provokatives. Männer, die ihren Penis in der Hand halten und Frauen, die mit gespreizten Beinen auf dem Boden liegen. Damit ist nichts pornografisches gemeint, sondern Metaphern für Fruchtbarkeit. Für Lübeck könnte diese großzügige Schenkung afrikanischer Kunst ein neuer Besuchermagnet werden. "Es bereichert die Völkerkundesammlung und das Museum wird dadurch zu einem anderen Haus", sagt der Leiter des Völkerkundemuseums. "Ein stückweit Afrika hier nach Lübeck zu holen - das mag vielleicht doch auch ein bisschen Balsam für die ein oder andere Seele sein."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein – Von Binnenland und Waterkant | 17.03.2021 | 19:00 Uhr