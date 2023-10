Fotografien von Bryan Adams im Günter-Grass-Haus Stand: 03.10.2023 00:01 Uhr Bryan Adams ist nicht nur Rockmusiker, sondern veröffentlicht immer wieder auch eindrucksvolle gesellschaftskritische Fotobände. Das Günter-Grass-Haus widmet Adams Fotografie nun ab dem 15. Oktober eine Ausstellung. Im Mittelpunkt: Obdachlosigkeit und Kriegsveteranen.

In den beiden Bildbänden "Homeless" und "Wounded hat Bryan Adams zwei eindrucksvolle gesellschaftskritische Werke geschaffen. "Homeless" zeigt Bilder von Obdachlosen in London. "Wounded" die Fotografien junger britischer Soldaten, die während ihrer Stationierung im Irak und in Afghanistan lebensverändernde Verletzungen erlitten haben. Im Günter-Grass-Haus sind Bilder aus beiden Alben zu sehen. Ein Gespräch mit Jörg-Philipp Thomsa, dem Museumsleiter.

In Ihrer kommenden Ausstellung stehen neben den Porträts von Prominenten gleich zwei sehr lebensweltnahe Themen im Fokus. Warum sollten sich Kultureinrichtungen auch mit Themen aus der Lebensrealität von Menschen befassen?

Jörg-Philipp Thomsa: Das Günter Grass-Haus versteht sich als ein Museum, das ein sozialer Ort ist. Wir versuchen, Themen zu setzen, die in die Gesellschaft hineinwirken - und zwar nicht mit erhobenem Zeigefinger aus dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm, sondern durch spannende Fragestellungen, die Günter Grass oder eine sogenannte Doppelbegabung berühren. Hier geht es um Künstlerinnen und Künstler, die in mehr als einer Disziplin arbeiten oder gearbeitet haben und die wir neben Grass in einer Ausstellungsreihe präsentieren. So zeigen wir, dass das Werk von Günter Grass noch nicht abgeschlossen ist, sondern weiterhin relevant ist. Es geht dabei um Themen wie Flucht, Umweltzerstörung, nukleare Wettrüstung, die Müllproblematik oder Rechtsradikalismus.

Es passt sehr gut, dass wir mit Bryan Adams einen internationalen Künstler haben, der sich wie Günter Grass mit gesellschaftskritischen Themen befasst. Grass hat selbst Obdachlosigkeit unmittelbar erlebt, da er als junger Mann nach dem Zweiten Weltkrieg in Düsseldorf in einem Obdachlosenheim gewohnt hat. Dort hat er die Bewohner gezeichnet und sich mit Zigaretten bezahlen lassen. Obdachlosigkeit ist virulent. Sie bleibt uns weltweit erhalten - die Armut wächst. Wir wollen zeigen, dass Obdachlosigkeit nicht nur schlimm ist, sondern es auch Möglichkeiten und Mittel gibt, sie zu bekämpfen.

Können Sie mit lebensweltnahen Themen auch Menschen in Ihr Haus locken, die sonst vielleicht nicht viel mit Museen am Hut haben?

Thomsa: Auf jeden Fall! Das ist auch mein Motto als Museumsleiter: Kultur für alle! Auch wenn es sehr schwierig ist, ist das unser Anspruch. Uns ist die Literaturprofessorin genauso wichtig, wie ein Mensch, der in seinem ganzen Leben vielleicht nur zwei Bücher gelesen hat. Wir bieten sehr viel für Kinder oder für Menschen mit Migrationserfahrung an. In wenigen Wochen werden wir einen Audioguide in den Sprachen Türkisch, Arabisch, Ukrainisch, Russisch und Polnisch anbieten. Auch für Menschen mit Sehbehinderung erarbeiten wir einen neuen Audioguide. Meiner Erfahrung nach gelingt es, über heterogene Themen auch das Publikum zu diversifizieren. Gerade auch Menschen aus einem eher bildungsfernen Milieu fühlen sich bei uns wohl. Sie sehen: Grass ist durch Bildung aus seinem kleinbürgerlichen Milieu erwachsen und wurde dadurch sogar Literaturnobelpreisträger. Das können viele Menschen, vor allem Schüler, sehr gut nachvollziehen und sich damit identifizieren.

Wir hoffen sehr, dass das Thema Obdachlosigkeit jetzt auch dazu dient, die vielen Initiativen, die es hier in Lübeck und Schleswig-Holstein gibt, mit der Stadtgesellschaft in Kontakt zu bringen und unser Stammpublikum damit zu konfrontieren. Wir versuchen immer wieder unser Publikum zu durchmischen und neue, nicht-elitäre Themen zu finden, damit wir in der Museumsarbeit nicht auf der Stelle treten, indem wir immer wieder dieselbe Klientel ansprechen. Das ist meiner Meinung nach nicht der Auftrag von Museen, die von Steuergeldern finanziert werden.

Sie werden auch mit Obdachlosen direkt zusammenarbeiten.

Thomsa: Wir haben über das Magazin Hempels Obdachlose angesprochen, die bei der Ausstellung mitmachen. Sie werden mit Kameras ausgestattet und ihren Alltag fotografieren. Außerdem haben sie Notizbücher bekommen, in denen sie ihre Texte dazu festhalten können. Das werden wir dann hier und in den Sozialen Medien zeigen.

Mit welchem Begleitprogramm werden Sie Ihr Publikum an die Hand nehmen?

Thomsa: Wir versuchen, unser Haus zu öffnen und öffentlichkeitswirksam möglichst viele Menschen für dieses Thema zu begeistern. Am 30. November richten wir eine relativ große Veranstaltung mit dem Musiker Florian Künstler aus. Er wohnt in Lübeck und kennt Wohnungslosigkeit aus eigener Erfahrung. Dazu wird er etwas sagen und natürlich performen. Den Abend wird unsere wissenschaftliche Volontärin Paula Vosse moderieren und unter anderem mit Vertretern der AWO, vom Herzenswärme Bus in Lübeck sowie der Zeitschrift Hempels ins Gespräch kommen.

Ein zweiter Aspekt der Ausstellung sind Bilder von kriegsverwundeten Soldat:innen - ein Thema, das im Allgemeinen nicht besonders viel Aufmerksamkeit erfährt. Was möchten Sie mit der Ausstellung erreichen?

Thomsa: Wir wollen, dass sich unsere Gäste selbst neue Gedanken zu gewissen Themen machen und neue Perspektiven gewinnen. Die ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat mal gesagt: "Museen sind geistige Tankstellen." Das finde ich sehr passend, dass man Input bekommt, um bestimmte Dinge zu überdenken, oder Leerstellen betrachtet, die vielleicht unterrepräsentiert sind in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Mein Eindruck ist, dass das Ansehen der Bundeswehr durch den Ukraine-Krieg gewachsen ist. Das ist positiv. Doch viele vergessen, wenn sie leichtfertig über Waffenlieferungen sprechen, was das eigentlich wirklich bedeutet: welche Zerstörungswucht Waffen physisch und psychisch haben.

Wir belehren nicht, wir sprechen am liebsten direkt mit Betroffenen sprechen und präsentieren deren Erfahrungen unserem Publikum, sodass es sich ein eigenes Bild machen kann. Wir sehen oft in Filmen oder Computerspielen, wie da heldenhaft rumgeballert wird - was das eigentlich wirklich langfristig bedeutet, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für deren Familien, das kann man sehr anschaulich bei uns in der Ausstellung nachspüren.

Sie werden auch Soldaten einladen.

Thomsa: Wir werden vor allem Personen einladen, die sich in der Bundeswehr um traumatisierte und kriegsversehrte Soldaten kümmern - zum Beispiel den Generalarzt der Bundeswehr. Ebenso Menschen, die psychosomatische Hilfsangebote bieten. Wir werden versuchen, versehrte Kriegsveteranen einzuladen. Die "WOUNDED"-Bilder von Bryan Adams sind zum Teil sehr verstörend. Gleichzeitig zeigt er auch die Würde und Hoffnung dieser Menschen. Es gibt tolle Begleittexte in der Ausstellung von diesen Soldaten, die zeigen, wie sich deren Leben einerseits körperlich sehr negativ verändert hat, sie andererseits aber auch dankbar sind, dass sie noch einmal davon gekommen sind.

Einige seien dadurch sogar zu besseren Menschen geworden oder haben noch aufregende Dinge erlebt, zum Beispiel eine Polarexpedition gemacht oder eine Familie gegründet. Diese berührenden Texte sollen die ganze "Scheiße des Kriegs" zeigen, um es mit den Worten von Helmut Schmidt zu sagen. Seit 80 Jahren gibt es in Deutschland keinen Krieg - wir müssen alle daran arbeiten, dass das so bleibt!

Wird Bryan Adams kommen?

Thomsa: Leider nicht. Lübeck scheint nicht auf seiner "Destination Liste" zu stehen. Wir haben das natürlich angefragt. Er wusste gleich, wer Günter Grass war und kannte auch die Blechtrommel. Aber wir sind sehr froh, dass wir ihn in Berlin treffen dürfen. Er hat wahnsinnig viel zu tun. Er setzt sich selbst auch für bestimmte Hilfsorganisationen ein. Natürlich ist er ein Weltstar und hat bisher vor allem in Metropolen ausgestellt. Wir freuen uns, dass wir seine Bilder in Lübeck zeigen dürfen.

Zieht denn so ein Name wie Bryan Adams noch mal besonders?

Thomsa: Wir interessieren uns in erster Linie für die Arbeiten von Künstlern. Wir möchten originelle Ausstellungen zeigen und nicht nur berühmte Namen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum wir bisher nicht die Doppelbegabung Otto oder Udo Lindenberg gezeigt haben. Das sind tolle Künstler, aber das wäre mir nicht innovativ genug. Bryan Adams ist als Fotograf noch ziemlich unbekannt, gerade hier in Norddeutschland.

Warum liegt es Ihnen so am Herzen, Ihr Haus für alle zu öffnen?

Thomsa: Es reicht heutzutage nicht mehr, zu sagen: Goethe, Thomas Mann oder Günter Grass waren wichtig und wir sind ganz toll in der Forschung unterwegs, sondern es muss immer auch die Frage beantwortet werden: Was leistet ein Museum für die Gesellschaft? Die Frage, wie Menschen mit Migrationserfahrung oder Arbeiter an Kultur herangeführt werden, hat mich schon in meiner Promotion beschäftigt. Da machen wir deutschlandweit in meinen Augen noch viel zu wenig.

Ein Beispiel: Wir hatten das Thema Waldsterben im Werk von Günter Grass - das interessiert erstmal wenige, wenn man erfährt, dass Grass dazu Aquarelle gemalt hat. Aber wir haben Dominik Eulberg eingeladen, einen renommierten Techno-DJ und Ornithologen. Da hatten wir auf der Lübecker Freilichtbühne über 500 Menschen mit dabei. Da haben wir dann auch Grass-Texte gelesen. Wir hatten Johann Lafer hier zum Auftaktevent der Ausstellung "Grass kocht", wir machen "Die Blechtrommel" in Virtual Reality und Bela B. von den Ärzten trommelt auf einem Film im Eingangsbereich. Wir verpacken das also etwas zugänglicher und versuchen, unsere wertvollen Themen so besser zu platzieren.

