Wiehnacht im Museum: Die Plappermoehl in Schönberg Stand: 22.12.2020 15:26 Uhr Die Wiehnachts-Plappermoehl von NDR 1 Radio MV kommt in diesem Jahr aus Schönberg: aus dem Volkskundemuseum, wo in einer Ausstellung ganz besondere Weihnachtsexponate präsentiert werden.

von Rainer Schobeß

Der erste künstliche Weihnachtsbaum war nicht aus Plastik, seine Zweige sind aus grün gefärbten Gänsefedern. Diesen "Gausfedderboom" zeigt das Volkskundemuseum Schönberg in seiner aktuellen Weihnachtsausstellung, die bisher noch kein Besucher sehen konnte.

Plappermoehl lädt zum Rundgang durch Weihnachtsausstellung

AUDIO: Weihnachtsausstellung - Rundgang (7 Min)

Die Plappermoehl lädt deshalb am Heiligabend ein zu einem Rundgang durch die Schau und feiert Wiehnacht im Museum. Die Sendung aus Schönberg wurde ohne Publikum als "Pandemoehl" aufgezeichnet, die Plappermöller Susanne Bliemel und Thomas Lenz sorgen wie gewohnt für fröhliche und festliche Stimmung. Mit dabei auch Wiehnachtsengel Emma, die sich per Schalte mit plattdütschen Gedichten aus dem Himmel oder dem Funkhaus (so genau weiß man das nicht) meldet.

Gäste: Bäuerin Lenschow und Museumsdirektor Both

AUDIO: Weihnachtsausstellung - Polyphon (2 Min)

Gäste bei der Wiehnachts-Plappermoehl sind die Bäuerin Elke Lenschow und Museumsdirektor Olaf Both. Er erklärt die schönsten Exponate seiner Ausstellung, bringt einen Baumständer mit Spieluhr zum Klingen und setzt ein Polyphon mit Weihnachtsplatte in Gang. Der Musikautomat, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Leipzig gebaut wurde, stand einst in einer Schönberger Gaststätte.

In der Ausstellung: Spielzeug-Bauernhof von 1946

Ein anderes Objekt erinnert Elke Lenschow an ihre Kindheit: der Spielzeug-Bauernhof im Mittelpunkt der Ausstellung mit Pferden, Schweinen, Schafen, Hühnern, Gänsen und sogar einem Storchennest auf dem Dach. Das Museum hat den Hof in diesem Jahr von Günther Maaß aus Schönberg erhalten. Sein Onkel hatte das Spielzeug zu Weihnachten 1946 kunstvoll angefertigt, um den kleinen Günter zu trösten, dessen Vater damals noch in Kriegsgefangenschaft war.

Festliche Musik aus dem Plappermoehl-Archiv

AUDIO: Weihnachtsausstellung - Wiehnachtsengel (1 Min)

In der Sendung erklingt festliche Musik mit dem Schweriner Blechbläser Collegium aus dem Plappermoehl-Archiv. Außerdem zu hören in exklusiven Aufnahmen aus Schönberg: Kirchenmusikdirektor Christoph D. Minke an der Orgel von St. Laurentius und Karsten Lessing vom Schönberger Musiksommer an der Drehorgel.

Witze aus dem "Mallbüdel" als Höhepunkt

Ein weiterer Höhepunkt der Wiehnachts-Plappermoehl sind die Witze aus dem "Mallbüdel". In Zeiten von Corona hat die Redaktion extra dafür den "Mallomat" entwickelt, ein Gerät mit sogenanntem "Applausometer". Spezielle Sensoren ermitteln darin, ob ein Witz gut oder schlecht ist und regulieren dann Beifall und Gelächter. Auf dem Gabentisch liegt darüber hinaus ein schönes Geschenk: "De Mallbüdel 8", das neue Buch mit den besten Witzen aus der Plappermoehl.

Buch: "De Mallbüdel 8 - De besten Witze ut De Plappermoehl" Texte: Susanne Bliemel

Illustrationen: Günter Endlich

Redaktion: Rainer Schobeß

Tennemann Buch- und Musikverlag

1. Auflage, November 2020

107 Seiten, Paperback

Format: 10,8 x 17,0 cm

ISBN 978-3-941452-79-4

10,15 Euro

