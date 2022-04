Oster-Auktion in Ahrenshoop: Viele Künstlerinnen im Fokus Stand: 13.04.2022 15:15 Uhr Am Karsamstag findet in Ahrenshoop zum siebten Mal die mittlerweile traditionelle Oster-Auktion statt. 70 Werke kommen unter den Hammer. Darunter Werke von Maler*innen aus Hiddensee, Schwaan und Worpswede.

von Katrin Klein

Vorsichtig legt Christopher Walther eine gerahmte Pastellmalerei von Dora Koch-Stetter auf den Tisch. Die Skizze ist vermutlich um 1911 am Rande eines Waldspaziergangs entstanden. Man sieht den Weg. Das Sonnenlicht strahlt orange durch die Bäume.

Von 70 Werken, die er am Karsamstag versteigert, sind mehr als die Hälfte von Frauen gemalt, erklärt Walther: "Die meisten durften nicht auf die Akademien, die gingen dann auf die Abendschulen. Viele sind nach Paris gefahren, denn dort gab es die Freiheiten, auch Akt malen zu dürfen. Die Neuerungen waren oft in Frankreich, Mitte des 19. Jahrhunderts. Paula Modersohn-Becker war dort, Clara Arnheim war dort, Julie Wolfthorn war dort, Elisabeth Büchsel war dort. Wer da hin konnte, ging dahin. Zudem sind die Frauen im Moment noch günstiger im Einkauf", erzählt der Auktionator lächelnd.

Oster-Auktion mit Künstler*innen norddeutscher Künstlerkolonien

Im Dünenhaus am Schifferberg in Ahrenshoop, in der früheren Malschule von Friedrich Wachenhusen, hat Christopher Walter die Bilder zur Vorbesichtigung arrangiert. Fast alle haben eines gemeinsam: Die Maler und Malerinnen haben in den Künstlerkolonien Hiddensee, Ahrenshoop, Schwaan oder auch Worpswede gearbeitet.

Besonders stolz ist der Auktionator auf Los-Nr. 55: ein Blüten-Aquarell von Else Müller-Kaempff, Ehefrau des Gründers der Künstlerkolonie Ahrenshoop: "Das ist so verdichtet. Es hat mich ganz stark an diese Blumen-Stillleben der alten Holländer erinnert - allerdings in der Moderne., das fand ich sehr schön. Das war das, was mich an dem Bild gereizt hat."

Tiefe Verbundenheit mit Künstlerinnen

Weitere Informationen Wer ist Julie Wolfthorn? Die jüdische Malerin, eine bekannte Porträtistin, gründete mit Käthe Kollwitz die "Verbindung bildender Künstlerinnen". mehr

Walthers Liebe zu den Künstlerinnen begann mit Elisabeth von Eicken. Die Fabrikantentochter stellte seit 1894 regelmäßig auf der Großen Berliner Kunstausstellung aus. Um die gleiche Zeit ließ sie sich ein Atelier- und Wohnhaus in Ahrenshoop errichten, das bis heute erhalten ist. "Wie es der Zufall vor 50 Jahren wollte, war die Nachbarin meiner damals besten Freundin die Enkelin von Elisabeth von Eicken," erzählt Walther. "Ich habe das damals nicht wahr genommen. Als wir dann auf den Darß zogen, tauchte irgendwann die Heidi auf. Dann hat die Familie beschlossen, dass ich mich um die Bilder, die die Familie noch hatte, kümmern sollte."

Später entdeckte er Julie Wolfthorn für sich. Eine jüdische Malerin, die 1944 im Ghetto Theresienstadt gestorben ist. 500 Arbeiten sind von ihr dokumentiert. 300 sind bis heute verschollen. Julie Wolfthorn wurde für ihre Frauenporträts bekannt. Zwei sind in der Auktion: Ein Frühwerk auf dem man noch die Umrisse anderer Skizzen erkennt und ein sehr viel feineres, späteres Werk. Rufpreis: 1.400 Euro.

Nach zwei Jahren wieder Vorbesichtigungen vor Ort

Viele Gäste teilen die Liebe zu den Malerinnen der Künstlerkolonien mit dem Auktionator. Christopher Walter ist froh, dass endlich wieder Vorbesichtigungen für seine Auktionen möglich sind. Die vergangenen zwei Jahre war das fast nur im Internet möglich: "Für mich ist die Vorbesichtigung wichtiger als die Auktion: "Dieses Angucken, dieses damit Auseinandersetzen, das ist das, was mir daran gefällt. Auch Rede und Antwort zu stehen, wenn ich gefragt werde."

