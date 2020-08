Stand: 05.08.2020 11:58 Uhr - NDR 1 Radio MV

Auf ins Grüne: Die Gartenreisen des Café Sonntagsgrün von Karin Erichsen

Das Café Sonntagsgrün in Drispeth ist ein beliebtes Ausflugsziel in Nordwestmeckenburg. Immer am Sonntagnachmittag öffnet das Ehepaar Schöttke-Penke seinen großen Bauerngarten für Besucher, die unter alten Obstbäumen Kaffee und Kuchen genießen. Und weil sie dort so viele begeisterte Gartenfreunde kennengelernt hat, begann Beate Schöttke-Penke vor etwa zehn Jahren, für ihre Gäste auch Ausflüge in andere Gärten zu organisieren.

Sie sind inzwischen Freundinnen geworden - die fünf Damen aus Rehna, Schwerin und Ludwigslust, die sich vor fast zehn Jahren auf einer Gartenreise kennengelernt haben und seither regelmäßig mit Beate Schöttke-Penke auf Exkursion gehen. Gemeinsam seien sie schon in England, dem Schwarzwald und am Niederrhein gewesen. Das Café Sonntagsgrün in Drispeth ist ihr fester Treffpunkt geworden, und immer wieder freuen sie sich auf neue Ziele. In Bussen geht es auf Tages- oder Mehrtagesreisen.

Die Teilnehmer der Reisen besuchen vor allem private Gärten, die ansonsten selten geöffnet sind. Aber auch Schlossgärten oder berühmte Gutsgärten wie Dexter oder Sissinghust in England stehen auf dem Programm, sagt Beate Schöttke-Penke.

Die ehemalige Journalistin hat ihr Angebot in den vergangenen zehn Jahren stetig ausgeweitet. Erst habe sie Ziele in Mecklenburg-Vorpommern angeboten, dann deutschlandweit. Inzwischen bietet sie Reisen auch nach England, Frankreich oder die Niederlande an und immer größer wird der Kreis der Menschen, die mit ihr fremde Gärten erkunden möchten. "Im ersten Jahr sind wir noch mit dem PKW losgefahren, erinnert sich Schöttke-Penke. "Dann irgendwann mit dem Bus und so ist das Stück für Stück gewachsen." Und das Interesse an Gartenreisen werde in den kommenden Jahren sicher noch zunehmen, vermutet Beate Schöttke-Penke.

Gärten in MV werden 2020 häufiger genutzt

Aber auch in Mecklenburg-Vorpommern werden die Gärten immer häufiger genutzt. Herausstechend seien laut Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Ereignisse wie die Internationale Gartenschau 2003 in Rostock und die erfolgreiche Bundesgartenschau in Schwerin 2009 gewesen. Aber auch Aktionen wie die Gartenroute durch Mecklenburg-Vorpommern oder der Tag der Offenen Gärten sind beliebt. "Bewusst oder unbewusst sind es Hunderttausende, wenn nicht sogar über eine Million Menschen, die jedes Jahr in die Gärten in Mecklenburg-Vorpommern gehen", sagt Woitendorf.

Der Tourismusverband setze gerade im Landesinneren auf die Verbindung von Natur und Kulturlandschaft und suche Kooperationen. Unter anderem mit den Staatlichen Schlössern und Gärten, die sich ebenfalls um mehr Aufmerksamkeit für ihre aufwendig sanierten Anlagen bemühen. "Wir stellen fest, dass die Gärten als Erholungsquellen zunehmen genutzt werden", sagt die Direktorin Pirko Kristin Zinnow. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf andere Freizeitaktivitäten würden in diesem Jahr mehr Menschen als sonst die Gärten besuchen.

Der Beitrag zum Hören NDR 1 Radio MV - Kulturjournal - 05.08.2020 19:00 Uhr Autor/in: Karin Erichsen Das Café Sonntagsgrün in Drispeth ist ein beliebtes Ausflugsziel in Nordwestmeckenburg. Die Besitzerin veranstaltet auch Reisen zu anderen Gärten in MV, Deutschland und Europa.







Landesverband entwickelt Garten-Apps für Hintergrund-Infos

Um mehr Menschen an die Gärten heranzuführen, möchte man in Zukunft noch mehr Informationen bereitstellen. "Wir sind dabei Garten-Apps zu entwickeln, die dann auch mit Parkführungen, die vor Ort gebucht werden können, flankiert werden sollen." Die Runde der Expertinnen im Café Sonntagsgrün in Drispeth muss nicht erst überzeugt werden, sie wissen längst um den Wert der Gärten.

