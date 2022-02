Ein Ölgemälde aus Anklam zurück in Anklam, dank ZDF-Serie Stand: 02.02.2022 18:38 Uhr Wie das Ölgemälde "Die alte Peene-Tor Brücke in Anklam" über die ZDF-Sendung "Bares für Rares" von Baden-Württemberg über Sachsen-Anhalt wieder nach Vorpommern zurückkam. Beitrag anhören 4 Min

von Axel Seitz

Otto Antoine war der "Der Maler von Berlin". Er wurde 1865 in Koblenz geboren, 1891 kam er nach Berlin und machte sich in den folgenden Jahrzehnten einen Namen mit seinen zahlreichen Ölbildern, Aquarellen sowie Radierungen mit Motiven von Berlin. Als Impressionist verewigte Otto Antoine unter anderem das Brandenburger Tor, die Schlossbrücke und den Dom, den Tiergarten und den Leipziger Platz.

Otto Antoine malte auch die alte Peene-Tor-Brücke

Zugleich weilte der Maler auch immer wieder an der Ostsee. Und so entstanden auch Ansichten aus Vorpommern, wie "Die alte Peene-Tor-Brücke in Anklam". Friedrich Häusser und die anderen Händler der ZDF-Sendung schauten sich das Bild genau an, das zwei junge Männer aus Baden-Württemberg verkaufen wollten. "Gemalt wurde dieses Bild von Otto Antoine. Der war ein typischer Pleinair-Maler, das heißt, er hat am Liebsten im Freien geschaffen und gemalt", sagt die Kunsthistorikerin Bianca Berding, die das Bild zuvor begutachtet hat. "Er hat ein sehr großes Oeuvre hinterlassen und hat weit überwiegend Berlin und die Umgebung gemalt. Er hat so viel Bilder und Ansichten angefertigt, dass er auch als der Maler von Berlin gilt. Durch einen Malerfreund hat er dann auch die Ostseeküste für sich entdeckt."

Händler Friedrich Häusser war von dem Bild begeistert

Seit mittlerweile zwölf Jahren handelt Friedrich Häusser in Quedlinburg mit Antiquitäten und Kunst. Und der 69-jährige erzählt, dass ihn dieses Bild sofort begeistert hätte. "Das ist einfach der bekannte Name - Otto Antoine - und er hat damit, in Anführungszeichen, ein Kulturdenkmal auf Malkarton geschaffen, was sehr schön in der Ausführung ist. Das sind die Gründe, warum es mich sofort angesprochen hat." Die hier gemalte Holzbrücke wurde 1926 durch eine Stahlkonstruktion ersetzt und somit ist klar, dass Otto Antoine diese Ansicht von Anklam in den Jahren zuvor festhielt. Friedrich Häusser war das Bild letztlich 900 Euro wert.

Nachdem die Sendung "Bares für Rares" am Montagnachmittag im ZDF ausgestrahlt wurde, meldeten sich gleich drei Interessenten telefonisch bei dem Kunsthändler, darunter auch ein Mann aus Anklam. "Ich freue mich so, denn ich habe ihm was Gutes getan und habe gesagt, dass passt alles so gut zusammen. Aber, ich muss auch die Steuer berücksichtigen. Doch für so liebe Kunden, die auch so schnell reagieren, habe ich das Gemälde an ihn für 1.200 Euro verkauft."

"Bares für Rares": Jens Braatz holt das Werk zurück nach Anklam

Der neue Eigentümer dieses Bildes heißt Jens Braatz und kommt aus Anklam. Der 56-jährige hatte die Sendung zunächst gar nicht gesehen, sein Sohn gab ihm aber den Hinweis. Jens Braatz suchte den Kontakt zum Kunsthändler - und kam zunächst zu spät. Das Bild hatte Friedrich Häusser bereits einem anderen Interessenten versprochen, doch der sprang dann wieder ab. Jens Braatz griff zu. "Das Bild ist sicher nicht ganz kostengünstig gewesen, aber wie auch immer, die Chance gibt’s nur einmal so etwas zu erwerben."

Der Anklamer engagiert sich seit Jahren auch im historischen Verein der Stadt, interessiert sich für die Geschichte der Region. "Es ist sicherlich eine Option, dem Museum das Bild zur Verfügung zu stellen, für ihre Ausstellung, oder zumindest zur Dokumentation. Das habe ich auch schon mal mit einem anderen Bild mit dem Museum gemacht. Dazu muss man sagen, das Museum hat wahnsinnig viele Bilder, die leider im Depot schlummern, weil es nicht den Platz hat, diese Bilder auszustellen. Dafür ist es mir auch ein bisschen zu schade, es im Depot schlummern zu lassen. Dann soll es lieber bei mir hängen und mich erfreuen." Der Name Otto Antoine hätte ihm vorher nichts gesagt, gibt Jens Braatz zu. Der Anklamer hat nun aber das Bild "Die alte Peene-Tor Brücke in Anklam" dorthin zurückgeholt, wo es vor fast 100 Jahren gemalt wurde. Der Maler Otto Antoine starb 1951 im Alter von 85 Jahren.

