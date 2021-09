Jagdgemälde nach Schloss Ludwigslust zurückgekehrt Stand: 21.09.2021 16:10 Uhr Das Gemälde "Hofjagdlager vor Schloss Friedrichsmoor" von Ernst Hugo von Stenglin kann im Ludwigsluster Schloss wieder besichtigt werde.

Im Ludwigsluster Schloss ist seit heute wieder ein 2,40 mal 3,45 Meter großes Jagdgemälde von Ernst Hugo von Stenglin (1862-1914) zu sehen. Das Bild "Hofjagdlager vor Schloss Friedrichsmoor" entstand 1911 und wurde dann im Treppenaufgang des Ostflügels aufgehängt. Das Gemälde zeigt die Mitglieder einer höfischen Gesellschaft nach der Rückkehr von der Jagd, darunter Großherzog Friedrich Franz IV. von Mecklenburg-Schwerin.

Nach Jahrzehnten wiederentdeckt

Ernst Hugo von Stenglin gehörte zu den gefragtesten Jagdmalern seiner Zeit. Das Bild sei nach 1945 abgenommen, aus dem Rahmen gelöst und aufgerollt worden, hieß es aus dem zuständigen Finanzministerium. Erst nach Jahrzehnten wurde das Bild wiederentdeckt. Seit 2014 ist das Gemälde wieder in Landeseigentum, teilten die Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern mit. Nach der Restaurierung in den vergangenen Jahren kam das Bild nun wieder an seinen angestammten Platz im Ludwigsluster Schloss.

