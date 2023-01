Corona-Hilfen: Himmelhoch helfend, vom Bankrott bedroht? Stand: 16.01.2023 06:00 Uhr Die Kultur werde nicht im Stich gelassen, hieß es zu Beginn der Pandemie. Es sollte schnell und viel geholfen werden. Hat das funktioniert? Dazu haben NDR Reporter aus dem gesamten Sendegebiet recherchiert.

Für viele Kulturschaffende waren die letzten drei Jahre extrem schwierig. Theater, Museen, Kinos oder Musikclubs wurden als erstes geschlossen, als die Corona-Pandemie ausbrach. Und sie wurden als letztes wieder geöffnet, als die Gegenmaßnahmen gelockert wurden.

Corona-Hilfen: Kultur sollte nicht im Stich gelassen werden

Schon im ersten Lockdown ab März 2020 war vielen klar, dass der Kulturbranche geholfen werden musste. Die Politik legte auf Bundes- und Landesebene verschiedene Programme auf und verkündete, dass sie die Kultur nicht im Regen stehen lassen wollte. Künstlerinnen und Künstler sowie die Spielstätten begannen herauszufinden, welche Art von Corona-Hilfen sie beantragen konnten, wo sie durchs Raster fallen und was sie sonst noch tun konnten, um eine Krise zu meistern, die ihre eigene, aber auch die Existenz der gesamten Kulturlandschaft bedrohte.

Wem wurde geholfen, wem nicht?

Es sollte schnell und vielen geholfen werden - doch wie sieht es heute aus? Was haben die Corona-Hilfen der Kulturbranche gebracht? Wem wurde geholfen, wem nicht? Wo gab es Probleme und in welchen Fällen klappte es besser? Wie blicken die Kulturschaffenden auf die letzten drei Jahre zurück - und was erwarten sie von der Zukunft? Zu diesen Fragen haben NDR Journalistinnen und Journalisten aus dem gesamten Sendegebiet recherchiert. Hier ihre Ergebnisse.

Niedersachsen: Wie es zwei freischaffenden Musikern erging

Ein stetiges Monatsgehalt - für viele ist das eine wichtige Sicherheit im Leben. Für solo-selbstständigen Kulturschaffende gibt es diese Konstante nicht. Vielen von ihnen fehlte während der Lockdowns plötzlich das Geld, denn Diskotheken hatten geschlossen, Musik-Festivals oder Konzerte fielen aus.

Albert Bührmann aus Göttingen, besser bekannt als DJ Albi, legt seit mehr als 50 Jahren bei Parties in Clubs oder bei anderen Feiern auf. Damit war ab März 2020 plötzlich Schluss. "Da ist für mich einiges zusammengebrochen - ich habe gedacht, das war's", erinnert sich der Discjockey. "Ich habe dann versucht, Hilfe zu kriegen, war von März bis September relativ verzweifelt." Auch Trommelunterricht in seinem kleinen Proberaum konnte der Musiker während des Lockdowns nicht mehr geben.

DJ Albi: Neustart im Netz mit "Rock gegen Rheuma"

Dann hat der NDR im September 2020 über die schwierige Lage von DJ Albi und anderen freischaffenden Musikerinnen und Musikern berichtet. Nur zwei Tage nach der Sendung, erinnert sich Bührmann, habe sich die zuständige NBank, die Förderbank des Landes Niedersachsen, bei ihm gemeldet. Mit den Hilfsgeldern, die nun flossen, hat sich der heute 68-Jährige Equipment für Live-Streams im Internet gekauft. Unter dem Titel "Rock gegen Rheuma" fing er an, seine Live-Sets im Netz zu verbreiten - inklusive Tanzeinlagen vor der Kamera. "Das hat mich herausgefordert und das hat Spaß gemacht", erinnert sich der DJ. "Wenn das Finanzielle gesichert ist, kannst du viel lockerer an die Sache rangehen."

Finanziell sei er dank der Hilfsprogramme am Ende gut durch die Schließungszeiten gekommen. Denn seinen Lebensunterhalt konnte DJ Albi mit seiner kleinen Rente bestreiten und die laufenden Kosten für Übungsraum und Lager sowie neue Technik für das Streamen mit Hilfsgeldern begleichen.

Hilfen oft zur Deckung der Betriebskosten gedacht

Solo-Selbstständige ohne laufende Betriebskosten hatten es oft schwerer. Denn viele der Förderprogramme sollten eben genau diese Kosten decken und waren nicht dazu da, den Kühlschrank der Künstlerinnen und Künstler zu füllen.

Das musste auch der Bassist Hagen Gödicke aus dem Landkreis Peine erfahren. Mit seiner Punkband "Die Schröders" landete er Anfang der 90er-Jahre einen Nummer-Eins-Hit in Österreich ("Lass uns schmutzig lieben machen") und gehört heute zur Live-Besetzung der Band Oomph! Wie DJ Albi gibt auch Gödicke Musikunterricht, hat allerdings keine Ausgaben für Räume, sondern nur für seinen eigenen Lebensunterhalt. Deswegen seien viele Hilfsprogramme für ihn nicht in Frage gekommen. Immerhin konnte er einzelnen Schülerinnen und Schülern zwischen den Lockdowns Instrumentalunterricht geben.

"Vereinfachter Zugang" zu Hartz IV für Solo-Selbständige

Den Lebensunterhalt Solo-Selbstständiger mit Hilfsprogrammen abzudecken - das sei in Niedersachsen aufgrund "geltender haushalts- und zuwendungsrechtlicher Rahmenbedingungen" nicht möglich gewesen, heißt es vom Landesministerium für Wissenschaft und Kultur.

Seit Anfang 2020 hat es dafür den "vereinfachten Zugang" zu Hartz IV gegeben, das heißt beispielsweise dass das Vermögen, das viele Freiberufler als Altersvorsorge zurückgelegt haben, bis zu einer bestimmten Grenze nicht berücksichtigt werden sollte. Gödicke erzählt, dass er für seinen Antrag auf Arbeitslosengeld II rund 160 Seiten Anträge und Belege ausfüllen musste - gar nicht so einfach, wenn man wie er noch einen kleinen Sohn zu betreuen hatte, der wegen der Schließungen nicht in den Kindergarten konnte. Dazu kamen noch zahlreiche Antragsformulare für Hilfsprogramme, für die oft ein Steuerberater verpflichtend gewesen sei.

Kritik an überbordender Bürokratie

Eine überbordende Bürokratie kritisieren viele solo-selbständige Kulturschaffende in Niedersachsen und auch Verbände wie die Landesarbeitsgemeinschaft Rock. Die fordert nun eine Arbeitslosenversicherung auch für Solo-Selbstständige und Unterstützungsschirme, die schneller wirken können als die Hilfsprogramme in der Pandemie.

Gödicke erzählt, dass vor allem seine Frau das Haushaltseinkommen der Familie erbringen würde. Sie arbeitet im Krankenhaus. Eigentlich würde der Bassist nun gerne wieder häufiger Konzerte spielen, aber das Publikum kaufe einfach nicht mehr so viele Eintrittskarten wie früher. Die Folge: Es fehlt Geld in der Haushaltskasse. Das Einzige, was die Familie gerade tun kann, ist laut Gödicke: "Den Ball total flach halten, möglichst keine Kosten produzieren und hoffen, dass es irgendwie besser wird. Aber die Angst ist immer noch da."

Blick auf zwei Theater in Braunschweig

Auch in den niedersächsischen Theatern ging durch die Lockdowns mehrere Monate lang nichts mehr. Florian Battermann, dem Geschäftsführer der Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig, fehlten in dieser Zeit der Applaus, das Lachen und all die anderen Reaktionen des Publikums. "Das macht schon was mit Menschen, wenn sie ihren Beruf nicht mehr ausüben dürfen", erzählt Battermann. "Beruflich zumindest war das bisher die schlimmste Zeit in meinem Leben."

Battermann hat das Komödientheater vor etwa 20 Jahren gegründet, ist Schauspieler und schreibt auch eigene Stücke, bei denen er Regie führt. So entstand zwischen Lockdowns eine Weihnachtskomödie, die das Ensemble aufgeführt, gefilmt und als DVD verkauft hat.

Kurzarbeit half Komödie am Altstadtmarkt

Als die DVD im Winter 2020 erschien, konnte der Theatergründer bereits von den Corona-Hilfsprogrammen profitieren und seine Mitarbeitenden dank der Kurzarbeit halten. Die neun Monate zuvor habe es zwar einige Hilfen von Bund, Land und Kommune gegeben, aber die hätten kaum ausgereicht. Bis dann endlich die Novemberhilfen griffen. "Das waren schon neun harte Monate, wo man geschickt sein musste", erinnert sich Battermann. Er reduzierte die Kosten, wo es ging. Außerdem habe in dieser Zeit der Vermieter netterweise die Miete für das Gebäude erlassen. Im Sommer hat das Ensemble der Komödie dann erstmals ein Open-Air-Stück auf die Bühne gebracht.

Im Vergleich zu privatwirtschaftlich geführten Häusern wie der Komödie am Altstadtmarkt ging es den öffentlich finanzierten Häusern in der Pandemie besser. So wird das Staatstheater in Braunschweig vor allem vom Land Niedersachsen und der Kommune finanziert - lediglich etwa 18 Prozent der Einnahmen kommen aus Kartenverkäufen und von Förderern.

Staatstheater Braunschweig: Hilfspakete haben über Lockdowns hinweggeholfen

Das wichtigste Hilfsmittel in der Krise sei die Kurzarbeit gewesen, sagt Staatstheater-Geschäftsführer Stefan Mehrens: "Wir konnten die Kurzarbeit erhöhen oder verringern, je nachdem, was wir durften nach der aktuellen Gesetzeslage. Und das hat dazu geführt, dass wir jederzeit flexibel genug waren, unsere Produktionen anzupassen an die jeweiligen Möglichkeiten, die wir gesetzlich und von den Verordnungen her hatten."

Die Kurzarbeit und die Hilfspakete hätten gut über die Zeit der Lockdowns hinweggeholfen - da sind sich Stefan Mehrens vom Staatstheater und Florian Battermann von der Komödie am Altstadtmarkt einig. Aber jetzt, nach den Schließungen, komme weniger Publikum als zuvor in die beiden Theater. So kommen ins Haus am Altstadtmarkt momentan rund ein Viertel weniger Menschen als vor der Pandemie. Von vielen niedersächsischen Bühnen hört man zurzeit: Entscheidend sei, ob die Menschen wieder ins Theater zurückkehren.

Theaterinhaber Battermann ist in dieser Frage optimistisch, registriert immerhin eine gestiegene Zahl an an Abonnenten und sagt: "Die Leute wollen wieder Unterhaltung - und das ist schön."

Schleswig-Holstein: Kulturhilfe des Landes half Solo-Selbständigen

Auch in Schleswig-Holstein mussten sich Spielstätten in den letzten drei Jahren damit auseinandersetzen, wie sie durch die Krise kommen. Petra Bolek vom Theater Die Komödianten in Kiel ist glücklich, dass ihr Haus die Lockdowns finanziell überstanden hat. "Wir haben die normalen Corona-Hilfen bekommen, also die Soforthilfen und Überbrückungshilfen", erzählt die Regieassistentin. "Die haben wir hauptsächlich dazu benutzt, die laufenden Kosten des Theaters unterstützend zu begleichen, vor allen Dingen in den langen Schließzeiten, als man gar keine Einnahmen erzielen konnte." Diese Bundeshilfen sind allerdings noch nicht endgültig abgerechnet, so dass das Theater noch nicht weiß, ob noch Geld zurückgezahlt werden muss.

Auch Editha Urich aus Quickborn im Kreis Pinneberg hat die Soforthilfe aus Bundesmitteln bekommen. Die solo-selbstständige Tänzerin und Schauspielerin darf das Geld allerdings nicht komplett behalten - da sie wie viele andere ihrer Kolleginnen und Kollegen nicht genügend Betriebskosten vorweisen konnte. "Die Begründung ist, dass man diesen Betrag nur für betriebliche Aufwendungen verwenden durfte, also etwa für Neuanschaffungen wie einen Computer, laufende Kosten fürs Telefon und so weiter", erzählt die Künstlerin. "Bei mir sind es noch ungefähr 2.250 Euro, die ich zurückzahlen muss." Dieses Geld hat Ulrich nicht, weil sie in den vergangenen drei Jahren kaum arbeiten konnte. Sie hat Existenzängste und ist sauer auf die Politik, weil ihrer Meinung nach nicht genügend für solo-selbstständige Künstlerinnen und Künstler getan wurde.

Förderung explizit für Solo-Selbständige

Das sieht der Landeskulturverband anders. Denn er hat die Kulturhilfe Schleswig-Holstein ins Leben gerufen. Diese Förderung war explizit für Solo-Selbstständige und kleine Kulturbetriebe gedacht und musste nicht zurückgezahlt werden. An insgesamt über 1.100 Solo-Selbstständige Kulturschaffende wurden die Hilfen vergeben, erklärt Anders Petersen, Vorsitzender des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler vom Landesverband Schleswig-Holstein. "Es war insofern eine gute Unterstützung, weil die Künstlerinnen und Künstler auch in Corona-Zeiten einfach weiterarbeiten konnten", so Petersen. "Es gab eine Stipendienhilfe und es gab finanzielle Unterstützung, daraus sind verschiedene Projekte entstanden."

Diese Landeshilfe hat auch das Theater Combinale in Lübeck, unter der Leitung von Ulli Haussmann, bekommen. Die Politik hätte in dieser Zeit verstanden, welche Bedeutung Kunst und Kultur in der Gesellschaft hätten, meint Haussmann. "Was uns darüber hinaus aber wirklich tief gerührt hat, war die Unterstützung, die wir von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erfahren haben", erzählt der Theaterchef. "Das waren nicht nur die zahllosen Tickets, die nicht zurückgefordert wurden, wenn wir coronabedingt absagen mussten, das waren auch großzügige Überweisungen mit dem Verwendungszweck: 'Haltet durch, wir brauchen euch.'"

Stücke momentan nur zu 70 oder 80 Prozent ausgelastet

Ulli Haussmann hofft jetzt, dass sich die Gästezahlen wieder normalisieren, denn momentan seien die Stücke zum Teil nur zu 70 oder 80 Prozent ausgelastet. Und Anders Petersen hofft, auch angesichts der aktuellen Krisen, dass jetzt noch weitere Hilfen für die Kulturschaffenden vom Bund kommen. Krisen erreichten die Künstlerinnen und Künstler immer mit etwas Verzögerung, so Petersen. "Wir sind an die Bereitschaft der Öffentlichkeit gekoppelt, wie sie mit der Kultur umgeht und wie sie sich auf die Kultur einlässt."

Hamburg: Rückzahlungsforderungen bedrohen Existenzen

Dass es gerade die Solo-Selbständigen waren, die in der Corona-Pandemie trotz Solidaritätsbekundungen aus der Gesellschaft und Hilfspaketen von der Politik in Not gerieten, zeigen auch zwei Beispiele aus Hamburg. Nach den Schwierigkeiten der letzten drei Jahre stehen viele Künstlerinnen und Künstler in der Hansestadt jetzt vor dem Problem, dass sie Hilfsgelder zurückzahlen sollen.

"Ich weiß, dass ich noch nie so unter Druck gestanden habe", erzählt der Perkussionist Yogi Jockusch über die vergangenen Pandemie-Jahre. Früher war der Berufsmusiker immer gut gebucht. Er spielte im Orchester, gab Konzerte in der Elbphilharmonie, ging auf Tourneen. Dann kam im März 2020 der erste Lockdown und alles wurde anders. "Innerhalb weniger Tage wurde alles abgesagt, bis weit in das folgende Jahr hinein", erinnert sich Jockusch. "Wir standen eigentlich komplett vor dem Nichts, das war schon gravierend."

Fehlende Betriebskosten als Problem

Für den Perkussionisten bedeutete die neue Situation: Kein Einkommen bei normal weiterlaufenden Kosten - wie sollte er jetzt seine fünfköpfige Familie ernähren? Von der Stadt Hamburg bekamen Kulturschaffende wie er 2.500 Euro Soforthilfe, die alle behalten durften. Schwierig wurde es dann bei der Bundeshilfe, um die sich Jockusch als nächstes bemühte. Auch hier trat das bekannte Problem auf: "Die war orientiert an den Betriebskosten, die ein Unternehmen hat. Und als solo-selbstständiger, freischaffender Musiker hat man nicht so viele Betriebskosten."

Der Musiker Mirko Frank hat ein Tonstudio, leitet eine Musikschule und spielt in verschiedenen Bands in Hamburg. Alle Standbeine brachen ihm damals weg. Er erzählt: "Ich erfahre immer wieder in Gesprächen mit Freunden und Bekannten, die nicht im Kulturbetrieb tätig sind, dass die glauben, dass den Künstlern sozusagen monatelang alles gezahlt wurde." Wie Jockusch bekam auch Frank die Hilfe vom Land, dann vom Bund. Doch später folgte die Ernüchterung: Das Geld vom Bund muss er, wie Jockusch und viele andere, komplett zurückzahlen.

"Dschungel an Bürokratie und Förderhilfen"

Der Musiker aus Hamburg-Ottensen kritisiert: Deutschland habe mit riesigen Summen vor allem kulturelle Strukturen gefördert, während freie Kulturschaffende kein Geld zum Leben gehabt hätten. Verdi, die größte Vertretung für Solo-Selbständige in Europa, schlägt deshalb Alarm: "Die Förderungen wurden nicht an die Kulturschaffenden angepasst", sagt Gewerkschaftssekretärin Lara Drobig. "Es war einfach ein Dschungel an Bürokratie und Förderhilfen, die nicht aneinandergepasst haben. Diese Hilfen haben nicht da angesetzt, wo das Problem lag, nämlich die Solo-Selbstständigen in ihrer Existenz zu sichern."

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda sagt zum Thema Absicherung: "Man muss aufpassen, dass man nicht den Ländern oder der Kulturförderung die Aufgabe überantwortet, Lebenshaltungskosten zu sichern. Das können wir gar nicht von den Mitteln, die wir haben. Dafür sind Sozialsysteme da, die das übernehmen müssen. Die Diskussion, was man dort machen kann und machen soll, wird ja auch gerade im Bund geführt."

"Erleichterter Zugang" zu Hartz IV keine wirkliche Hilfe

Viele Künstlerinnen und Künstler haben das Angebot für den "erleichterten Zugang" zu Hartz IV nicht als wirkliche Hilfe empfunden. Sie konnten schließlich nicht arbeiten und die Grundsicherung deckte ihren Bedarf nicht.

Mirko Frank hat sich auch am scharfen Ton der Rückzahlungsforderungen gestört - und daran, dass ihm Betrug unterstellt wurde. Für ihn hat Corona außerdem wie unter einem Brennglas sichtbar gemacht, was für die Kulturschaffenden ohnehin im Argen liegt: "Ich glaube, dass viele sich zweitklassig fühlen. Man ist eigentlich immer prekär unterwegs, und dann kommen die Leute, stecken einen Euro rein, der Künstler tanzt ein bisschen und dann ist auch wieder gut." Dabei entstünde die Botschaft: "Im Endeffekt braucht man das ja alles gar nicht."

Mecklenburg-Vorpommern: "Bildende Künstler sind Überlebenskünstler"

Auch Mecklenburg-Vorpommern hat gleich am Anfang der Pandemie Geld für die Kultur bereitgestellt: Anfang April 2020 hatte die damalige und heutige Kultusministerin Bettina Martin (SPD) 20 Millionen Euro aus dem MV Schutzfond angekündigt. Bis September 2022 waren davon knapp zehn Millionen Euro ausgezahlt, vor allem zur "Unterstützung für Kultureinrichtungen, Kunst und Kulturschaffende". Drei Millionen Euro gingen davon als Überbrückungs-Stipendien an Künstlerinnen und Künstler.

Hendrik Menzl vom Servicecenter Kultur hat während der Pandemie die Kunst- und Kulturschaffenden über alle Fördermöglichkeiten beraten. Vor allem, als im Laufe der Pandemie mehr Programme dazu kamen, stieg auch die Verwirrung seiner Kundschaft.

"Das Gröbste wurde abgepuffert und das Schlimmste verhindert"

"Das war erstmal ein bisschen unübersichtlich und wir hatten natürlich sehr viele Anfragen und von Künstlerinnen und Künstlern direkt", erzählt Menzl. "Aber auch Vereine und Kultureinrichtungen haben sich dann verstärkt gemeldet, weil das einfach ein sehr großes Bouquet an Fördermöglichkeiten war." Insgesamt zieht Menzl ein positives Fazit: "Dafür, dass Corona eigentlich erst im Januar oder Februar 2020 in Deutschland angekommen ist und im April diese ganzen Hilfen schon am Start waren, kann man sagen: Das war eine extrem arbeitsreiche Zeit für alle, die damit zu tun hatten. Aber das Gröbste wurde abgepuffert und das Schlimmste verhindert."

Anne Hille hat sich während der Pandemie viel mit den Fördermöglichkeiten für bildende Künstlerinnen und Künstler auseinandergesetzt. Die Vorsitzende des Künstlerbundes Mecklenburg und Vorpommern im Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler erwähnt auch die Schwierigkeit, dass es bei den Corona-Hilfen oft darum ging, laufende Kosten zu decken und weniger darum, Unterstützung zum Lebensunterhalt zu geben. Trotzdem fielen in der bildenden Kunst natürlich auch laufende Kosten für Ateliers, Transporte oder Material an.

Bildende Künstler: Unterschiedlich gut durch die Krise gekommen

Hille sagt: "Für viele Künstler, für die es überhaupt schwierig ist, sich über Wasser zu halten, war es nicht einfach, überhaupt zu wissen: fassen die ersten Corona-Hilfen? Bin ich überhaupt antragsberechtigt? Und wo kann ich noch andere Hilfen oder Stipendien beantragen? Nicht jede Förderung war für jeden Künstler geeignet."

Was Hille während der Krise einmal mehr beobachtet hat: "Künstler sind auch Überlebenskünstler und es insofern gewohnt, sich über Wasser zu halten. Man hängt nicht gleich bei den ersten Problemen seinen Job an den Nagel, auch weil es tatsächlich nicht nur ein Job, sondern eine Berufung ist, wenn man sich entscheidet, bildender Künstler zu werden." Ihre Kolleginnen und Kollegen seien ganz unterschiedlich durch die Krise gekommen. "Es gab Künstler mit anderen Einnahmequellen, die beispielsweise auch in der kulturellen Bildung tätig sind. Oder vielleicht auch einen Lebenspartner haben, der gut verdient. Aber es gibt natürlich auch viele, die wirklich zu knapsen haben."

Künstlerstipendien: "Ein sehr unbürokratisches Verfahren"

Was in Mecklenburg-Vorpommern auf jeden Fall geholfen habe, seien die Künstlerstipendien, die ausgelobt wurden. "Wir sind sehr froh, dass es dieses Überbrückungsstipendium gegeben hat”" so Hille. "Das war ein sehr unbürokratisches Verfahren." Sie sagt aber auch: "Viel wichtiger als Almosen oder Stipendien ist, dass wir in Zukunft eine faire Ausstellungsvergütung für Künstler und Künstlerinnen umsetzen."

Und noch eine andere Sache ist Hille wichtig: "Ich glaube, was in der Corona-Krise deutlich wurde, ist, wie wichtig Kunst und Kultur für unseren menschlichen Zusammenhalt sind. Kunst ist nicht nur die Dekoration auf der Torte, sondern essentiell. Und dafür ist es wichtig, dass Menschen Ausstellungen besuchen und auch bereit sind, Geld dafür auszugeben."

