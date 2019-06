Stand: 28.06.2019 10:43 Uhr

Denkmalschutz: Vom Umgang mit Nazibauten von Janek Wiechers

Wer an Nazi-Architektur denkt, dem kommen wahrscheinlich monumentale Bauten wie die NS-Feriensiedlung Prora auf Rügen in den Sinn. Doch in der NS-Zeit entstanden auch viele eher traditionelle Siedlungsbauten sowie durchaus modernistisch anmutende Gebäude. Von "dem einen Nazi-Stil" kann deshalb keine Rede sein. Nicht wenige Bauten stehen unter Denkmalschutz. Dabei stellt sich die Frage, wie mit dem architektonischen Erbe umgegangen werden soll. So sorgt ein Gebäudekomplex aus den 1930er-Jahren in Braunschweig immer wieder für Diskussionen.

In dem mächtigen Gebäude aus Backstein ist heute unter anderem das "Haus der Wissenschaft" untergebracht. "Wir haben hier Bezüge zur Gotik und zum Backsteinexpressionismus. Dieses Gebäude ist dem Heimatschutzstil zuzuordnen", erklärt der Architekturhistoriker Markus Mittmann. Was nämlich auf den ersten Blick für verspielten Expressionismus der 1920er-Jahre gehalten werden könnte, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Baustil des Nationalsozialismus. 1937 eröffnete in dem Klinkerbau die Bernhard-Rust-Hochschule. Sie sollte Volksschullehrer im Sinne der NS-Ideologie ausbilden.

Bau von Emil Herzig zeigt Machtstreben der Nazis

In dem kantigen Bau des Architekten Emil Herzig werde das Machtstreben der Nazis deutlich, meint Historiker Mittmann: "Man sieht, dass es diese Wandvorlagen sind, die dem Gebäude dieses Bild der endlosen Pfeilerreihung geben. Und es ist auch der horizontale Abschluss oben am Turmbau. Man bezieht sich immer wieder auch auf Merkmale des Christentums."

Sichtbare Zeugnisse der Nazi-Ideologie

Auch wenn die offenkundige Nazisymbolik gleich nach dem Krieg entfernt wurde - Hakenkreuze, Frakturschrift, Fahnenhalter und anderes - so gibt es noch immer Details an und in der ehemaligen Bernhard-Rust-Hochschule, die als Zeugnisse der Nazi-Ideologie augenfällig werden. Ein Beispiel dafür sind die schmiedeeisernen Fenstergitter über dem Eingang: "Das sind Blattzungen, die aussehen wie Schwerter." Das weise auf die "Blut-und-Boden-Ideologie" hin, erläutert Mittmann.

Entfernung verfassungsfeindlicher Symbole

An der Rückseite des Backsteingebäudes wiederum erinnern Symbole im Mauerwerk an germanische Runen. Alles, was nicht eindeutig verfassungsfeindliches Herrschaftssymbol des Nationalsozialismus sei, bleibe aber aus Gründen des Denkmalschutzes am Gebäude, erklärt Claudia Bei der Wieden. Sie ist die Leiterin der Hochschularchivs der benachbarten TU Braunschweig.

TU Braunschweig erhofft sich kritische Auseinandersetzung

Eine nicht unumstrittene Entscheidung: "Gerade jüngere Menschen stören sich daran, dass man zum Teil noch NS-Symbole sehen kann. An der TU ist man der Auffassung, dass man zu seinem architektonischen Erbe steht. Denn nur, wenn es so erhalten wird, wie es ist, können sich auch künftige Generationen damit kritisch auseinandersetzen", findet bei der Wieden.

Nazi-Ästhetik im Foyer des Gebäudes

Das Foyer ist, im Gegensatz zur Außenhülle des Hauses, unverkennbar ganz im NS-Monumentalstil gehalten. Über wuchtige Steinplatten im Treppenhaus geht es zu einem mit Parkett ausgelegten Saal. Heute finden dort Examensfeiern oder Vorträge statt. An den Säulen unter einer umlaufenden Galerie fallen dicht an dicht montierte eiserne Lampenhalter auf, die an Fackeln und Feuerschalen erinnern. Ins Eisengeländer der Galerie sind zudem Ornamente eingearbeitet, die an Hakenkreuze erinnern. Bei der Wieden erklärt: "Es gab auch in den 1920er-Jahren eine Ornamentik, wo Symbole verwendet wurden, die aussehen wie ein Hakenkreuz. Deswegen hat der Denkmalschutz gesagt: Das ist kein eindeutiges Hoheitszeichen."

Eindeutige NS-Symbole wurden entfernt

Folglich durften die Ornamente dran bleiben und wurden nicht, wie eindeutigere Symbole an vielen anderen Stellen im Gebäude, entfernt. Das sorgt ähnlich wie bei den Gittern außen am Gebäude immer wieder für Diskussionen, berichtet TU-Archivarin Bei der Weiden: "Das sind eher auswärtige Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Veranstaltungen, die mitunter im Anschluss fragen, warum denn hier noch dem Hakenkreuz ähnliche Symbole zu sehen sind."

Dauerausstellung thematisiert Spuren der Nazizeit

Denen erkläre man dann, dass die Historie des NS-Baus auch an dieser Stelle sichtbar bleiben müsse, so Bei der Weiden. Denn auch diese Details des Baus stehen unter Denkmalschutz und sollen somit erhalten bleiben. Die über das gesamte Gebäude verteilten Spuren der Nazizeit werden aber kritisch in einer Dauerausstellung im Treppenhaus thematisiert.

