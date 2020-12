Stand: 18.12.2020 11:42 Uhr | Archiv "Dinner for One" - Das Menü zum Nachkochen

Alljährlich serviert Butler James am Silvesterabend Miss Sophie und ihren virtuellen Gästen ein leckeres Vier-Gänge-Menü. Aber wie lässt sich der Festschmaus eigentlich zubereiten? In der Kulisse einer viktorianischen Küche lüften der Starkoch Anton Edelmann und Moderatorin Julia Westlake das Geheimnis. Edelmann, ehemaliger Chefkoch des Nobelhotels "The Savoy" in London, gibt dem britischen Vier-Gänge-Menü eine internationale Note.

VIDEO: Miss Sophies Geburtstagsessen vom Starkoch (29 Min)

Die Rezepte Mulligatawny-Suppe Kokosmilch, Ananas, Mango-Chutney und verschiedene Gewürze verleihen der Suppe ein exotisches Aroma. Frittierte Zwiebelbällchen - sogenannte Bhajis - bilden die Einlage. mehr Krosser Schellfisch mit marinierten Kartoffeln Petersilienschaum gibt diesem Fischgericht eine besondere Note. Die Kartoffeln werden 24 Stunden mariniert, kurz erwärmt und mit Zwiebel-Paprikagemüse verfeinert. mehr Gefüllte Hühnerbrust auf Minz-Erbsenpüree Die Hühnerbrust füllt Anton Edelmann mit Spinat und Ricotta, das Erbsenpüree aromatisiert er mit Minze. Aus einer scharfen Paprika-Salami bereitet er die Soße für das Gericht zu. mehr Obstsalat mit Rotwein-Eiscreme Selbst gemachte Rotwein-Eiscreme gibt der Nachspeise von Anton Edelmanns Silvestermenü die besondere Note. Sie harmoniert perfekt mit den exotischen Früchten. mehr