Stand: 13.12.2022 10:18 Uhr "Dinner for One" - Alle Sendetermine im TV 2022

Was wäre ein Silvester ohne Miss Sophie und ihren Butler James? Seit Jahrzehnten unterhält der Sketch, der 1963 vom NDR in Hamburg-Lokstedt aufgenommen wurde, Generationen von Zuschauern. Bereits 1988 stand er im Guiness-Buch der Rekorde als am häufigsten wiederholte TV-Produktion. Die Faszination "Dinner for One" hat dafür gesorgt, dass mittlerweile auch viele Mundart-Versionen des Sketches an Silvester laufen - auf Plattdeutsch, Hessisch oder Kölsch.

Sendetermine an Silvester, 31.12.2022

Sendetermine an Neujahr, 01.01.2023

05.10 Uhr, Das Erste

05.30 Uhr, RBB

Sendetermine der Sketch-Variationen an Silvester, 31.12.2022

Dinner for One - up platt, 12.25 Uhr, NDR

Dinner for One auf Hessisch, 16.50 Uhr, HR

Dinner op Kölsch, 17.10 Uhr, WDR

Dinner for One auf Nordhessisch, 18.45 Uhr, HR

