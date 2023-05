Stand: 12.05.2023 16:03 Uhr Schauspieler Peter Weis gestorben

Der Schauspieler Peter Weis ist tot. Das hat seine Künstleragentur mitgeteilt teilte wurde am 16. April 1938 in Bremen geboren und absolvierte sein Schauspielstudium an der Niedersächsischen Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Er spielte an zahlreichen norddeutschen Bühnen, unter anderem am Deutschen Theater Göttingen, am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, an den Hamburger Kammerspielen und am Hamburger Theater im Zimmer. Bereits während seines Studiums spielte er Kabarett. Im Fernsehen war er u.a. in der Tatort-Folge "Auf offener Straße" zu sehen. Als Synchronsprecher lieh er seine Stimme u. a. Tony Sirico in der Rolle des Paulie Gualtieri in der amerikanischen Kultserie "Die Sopranos".

