SHMF: Sommerliche Atmosphäre mit Musik aus Österreich in Lübeck Stand: 13.07.2022 22:48 Uhr Die Wiener Singer-Songwriterin Marie Spaemann und der österreichische Komponist Christian Bakanic haben mit Gesang, Cello und Akkordeon im Rahmen des SHMF-Konzertformats "Sundowner" in Lübeck gespielt. Das Publikum war begeistert.

von Linda Ebener

In der Eingangshalle des Radisson Blu Senator Hotels in Lübeck ist eine kleine Bühne aufgebaut, die vor einer großen Fensterfront steht. Das heißt die Gäste haben nicht nur den Blick auf die Bühne, sondern sie schauen auch auf die Trave und auf die Marienkirche auf der Altstadtinsel, die von der Sonne angestrahlt wird. Sie sitzen sowohl vor der Bühne, als auch oben auf der Empore als die Live-Musik von Komponist Christian Bakanic und Singer-Songwriterin Marie Spaemann beginnt: "Passend zum Wasser gibt es auf jeden Fall eine Menge sphärische Klänge, aber wir kommen auch ein bisschen von der klassischen Kammermusik, deshalb gibt es auch viel Tango in unserem Programm, aber genauso viel jazzige und soulige Nummern, die schon fast in den Pop gehen. Wir sind relativ eklektisch, aber haben doch über die Jahre unseren eigenen Sound gefunden."

Rituale der beiden Musiker vor ihrem Konzert

Vor dem Konzert bereiten sich Marie Spaemann und Christian Bakanic ganz individuell auf ihren Auftritt vor - sie haben nämlich ganz eigene kleine Rituale, erklärt Marie: "Seit einem halben Jahr mach ich breath work, das heißt, dass ich mir kurz vor dem Auftritt meines Atems bewusst werde. Ich schaue, dass er eher in die langsame Richtung geht, als in die Schnelle, das tut mir einfach gut." Und auch Christian Bakanic hat sein Ritual: "Ich mache auch sehr gerne Sonnengrüße aus dem Yoga vor dem Konzert, so vier oder fünf Stück und sonst werde ich vor Konzerten auch meist müde, das ist sehr interessant." Aber gleich bei dem ersten Ton durchströmt Christian Bakanic das Adrenalin und die Müdigkeit ist verflogen.

Aktuelles Projekt "Metamorphosis" ist vielseitig

Das aktuelle Projekt des Duos heißt wie der Titelsong: "Metamorphosis" und das bewegt sich zwischen Bach, Soul, Jazz und Pop bis hin zu Piazzolla und eigenen Kompositionen. Durch die Arbeit an diesem Projekt haben die beiden ihren Klang gefunden: "Es geht einerseits um die klangliche Metamorphose, die auch die vielen unterschiedlichen Welten, die wir beide musikalisch mitbringen, zu einer gemeinsamen werden lässt. In Bezug auf die Texte gibt es die Idee, dass vielleicht auch eine Herzenswandlung oder -weitung passieren kann, wenn man sich das Album anhört, weil die Texte dazu einfach einladen."

Das Duo ist froh Teil des SHMF zu sein

Christian Bakanic war bereits vor zwei Jahren beim Schleswig-Holstein Musikfestival und ist nach wie vor ganz begeistert von der Vielfalt des Festivals. Marie Spaemann ist zum ersten Mal beim SHMF und hat sich riesig über die Einladung gefreut: "Ich kannte das Festival noch von Zeiten, wo ich noch ganz stark nur in der Klassikwelt eingebettet war und da war das natürlich immer in meinem Kopf. Ich finde es total schön zu sehen, wer hier alles spielt, wie wahnsinnig bunt das Programm ist. Wir entdecken auch ganz viele Freunde und Bekannte aus Österreich. Ich war früher viel in Hamburg und es ist einfach immer schön in den Norden zu kommen."

Das Publikum war begeistert

Bei dem sonnigen Wetter haben die Gäste das Konzert nicht nur in der Hotellobby genossen, sondern auch draußen auf der Terrasse. Die Besucherinnen und Besucher waren von dem Duo und ihrer Musik begeistert. Eine Frau findet die Art und Weise wie Marie Spaemann mit ihrem Cello umgeht ganz toll: "Es hebt sich deutlich von anderen Konzerten, die wir bisher beim Schleswig-Holstein Musikfestival besucht haben, ab". Die Musik von Marie Spaemann und Christian Bakanic beim Sonnenuntergang mit Blick auf die Lübecker Altstadtinsel - das gibt es nur beim Schleswig-Holstein Musikfestival.

