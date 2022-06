Roland Kaiser bekommt Paul-Lincke-Ring 2020 der Stadt Goslar Stand: 16.06.2022 12:53 Uhr Seit mittlerweile 45 Jahren wird Roland Kaiser auf deutschen Bühnen gefeiert. Die Stadt Goslar würdigt sein musikalisches Schaffen mit dem Paul-Lincke-Ring für das Jahr 2020. Heute ist die Verleihung.

"Wir hatten schon viele namhafte Künstlerinnen und Künstler hier in Goslar und Hahnenklee, aber Roland Kaiser ist ein echtes Pfund", so Goslars Oberbürgermeister Oliver Junk (CDU) bei der Bekanntgabe. Es gebe wohl niemanden, der das Schlager-Urgestein nicht kenne. "Santa Maria", "Dich zu lieben", "Joana" und "Manchmal möchte ich schon mit dir" - mit diesen Schlagern habe Roland Kaiser in den späten Siebzigern und frühen Achtzigern Musikgeschichte geschrieben, so die Jury in ihrer Begründung. Der Paul-Lincke-Ring geht jedes Jahr an Künstler, die sich um die deutsche Unterhaltungsmusik verdient gemacht haben. Der Termin für die Verleihung an Roland Kaiser war mehrfach verschoben worden.

Weitere Informationen Schlager statt Protestsongs: Die Autobiografie von Roland Kaiser Am 10. Mai ist der Kultsänger 70 Jahre alt geworden. Nun ist seine Biografie erschienen, die auch ein Stück Geschichte der Bundesrepublik ist. mehr

Botschaften für die Liebe und gegen den Hass

Roland Kaiser wurde 1952 als Roland Keiler geboren und wuchs in Berlin auf. 1976 feierte er seinen ersten Verkaufserfolg mit dem Lied "Frei, das heißt allein". Die Jury würdigt auch seine stets ausverkauften Liveauftritte. So seien seine jährlichen "Kaisermania"-Konzerte in Dresden legendär. "Überall singen die Menschen seine Lieder. Überall hören sie seine Botschaften für die Liebe und gegen den Hass, gerade auch in Dresden", heißt es in der Begründung der Jury.

Soziales und politisches Engagement

Roland Kaiser bekam in der Vergangenheit nicht nur etliche Preise für sein musikalisches Schaffen, sondern vor allem auch für sein soziales und politisches Engagement. Er wuchs selbst als Vollwaise auf und engagiert sich in vielen Einrichtungen für Kinder. Nach einer Lungentransplantation im Jahr 2010 ist für ihn das Thema Organspende ein weiterer Schwerpunkt. 2016 erhielt der Sänger das Bundesverdienstkreuz.

Videos 3 Min Goslar: Renommierter Paul-Linke-Ring für Max Mutzke Die Stadt ehrt damit Künstler, die sich um deutschsprachige Musik verdient machen. Max Mutzke nahm ihn mit viel Humor entgegen. 3 Min

Max Mutzke bekam Paul-Lincke-Ring für 2021 im April

Im April war Sänger Max Mutzke in Hahnenklee mit dem Paul-Lincke-Ring der Stadt Goslar für 2021 ausgezeichnet worden. Eigentlich sollte der Preis bereits im Dezember 2021 verliehen werden, doch damals waren die Corona-Infektionszahlen zu hoch. Mutzke hatte als Kandidat für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2004 in Istanbul den achten Platz belegt.

Preis für Musiker mit besonderen Verdiensten

Der Ring wird seit 1955 verliehen. Er erinnert an den Komponisten Paul Lincke, der 1946 in Goslar-Hahnenklee beigesetzt wurde. Der Paul-Lincke-Ring geht nach Angaben des Ausrichters jährlich an Künstler, die sich um die deutsche Unterhaltungsmusik und neue musikalische Bühnenwerke in besonderem Maße verdient gemacht haben. Zu den Preisträgern gehören unter anderem Ina Müller, Udo Jürgens, Peter Maffay, Helge Schneider, Die Fantastischen Vier und der Sänger Axel Bosse.

Weitere Informationen Hahnenklee: Paul-Lincke-Ring 2021 an Max Mutzke verliehen Der Sänger bekam die Auszeichnung wegen der Corona-Pandemie verspätet überreicht. Den Preis verleiht die Stadt Goslar. (08.04.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.06.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop