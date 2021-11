Ohnsorg Theater: "Weddersehn maakt Freid...?" feiert Premiere Stand: 15.11.2021 14:24 Uhr Herrliche Charaktere, ansteckende Spielfreude und ein tolles Bühnenbild: Mit vielen Lachern und kräftigem Applaus hat die rasante Komödie "Weddersehn maakt Freid...?" im Ohnsorg Theater Premiere gefeiert.

von Jan Wulf

Befreites Lachen trotz Corona. Im Ohnsorg Theater gelingt ein Theaterabend unter 2G-Bedingungen und mit Abständen, der einen die verrückte Pandemie-Zeit für 2 Stunden vergessen lässt - mit einem unbeschwerten Volkstheaterstück nach französischer Vorlage.

Ein verrückter Hippie-Trip nach Las Vegas und eine Schnell-Hochzeit. Dass ihn diese Jugendsünde nach einem Vierteljahrhundert noch einmal derart einholen würde, hätte sich der inzwischen steinreiche und sehr auf seinen Reichtum bedachte Anton Schubert, herrlich glatt und knauserig gespielt von Sebastian Herrmann, wohl nicht träumen lassen. Doch gerade als seine geldverwöhnte Freundin Mona, wunderbar mondän: Caroline Kiesewetter, von einem Jet-Set-Shopping-Bummel aus New York zurückkommt, steht der devote Hausanwalt des Paares, gespielt von Markus Gillich, auf der Matte.

Vom Sieger- zum Verlierertyp

Er offenbart Anton, dass die damals geschlossene Ehe auch nach deutschem Recht gültig ist. Ein Schock. Vor allem auch deshalb, weil seine Jugendliebe Kiki, Birte Kretschmer nun nach 25 Jahren die Scheidung will und er ohne Ehevertrag um die Hälfte seines Vermögens bangen muss. Um Kiki nun davon zu überzeugen, auf das ihr eigentlich zustehende Geld zu verzichten, inszeniert er sich als mittelloser Verlierertyp. Gemeinsam mit seiner Freundin Mona zieht er in die kleine Einzimmer-Wohnung seiner Haushälterin Dragana, Tanja Bahmani und ein heilloses Verwirrspiel nimmt seinen Lauf.

Ein Feuerwerk der Klischees

Die Charaktere in "Weddersehn maakt Freid...?" leben vom Klischee. Doch genau das ist es, was diesen Theaterabend so unterhaltsam und komisch macht. Herrlich anzusehen ist es, wie Sebastian Herrmann als Anton Schubert vom neureichen Managertyp zum Camouflage-Kleidung und Goldkette tragenden Oberproll mutiert. Auch Karoline Kiesewetter überzeugt auf ganzer Linie in beiden Rollen: als luxus-verwöhntes, von den Hohenzollern abstammendes Schicki-Micki-Weib - und als Blondperücken-Tusnelda mit Jeans-Minirock, pinken Stulpen und klobigen weißen Turnschuhen. Ein Angriff auf die Lachmuskeln, wenn sie in ihrer Rolle als eigentlich gesittete Frau lernen muss, wie man sich "als Proll halt so verhält".

Grandioses Schauspiel-Ensemble

Birte Kretschmer spielt die gealterte Jugendliebe Kiki wunderbar buddhistisch-verklärt und mit sonnigem Gemüt. Ihre kleine Gesangseinlage zur Ukulele verzaubert auf ganz eigene Art und lässt einmal mehr das vielfältige Talent der Ensemble-Schauspielerin zum Vorschein kommen. Eine wahre Wiederentdeckung an diesem Abend ist die gerade aus der Babypause zurückgekehrte Tanja Bahmani. Als renitente und charakterfeste Putzfrau mit südosteuropäischen Akzent überzeugt sie mit komödiantischem Spiel nach Trude-Herr-Manier und gibt ihrer Figur eine herrlich resolute Note. Markus Gillich spielt seinen Hausanwalt Rothermund wie gewohnt bravourös und mit einer herrlich unterwürfigen Note.

Rasantes Hamburger Volkstheater nach französischer Vorlage

Regisseur Harald Weiler inszeniert die Komödie nach der französischen Vorlage von Ivan Calbérac als modernes Hamburger Volkstheater. Rasant, pointiert und mit vielen kleinen regionalen Anspielungen gespickt sind die Dialoge der Protagonisten. Einmal mehr zeigt die Drehbühne des Ohnsorg Theater mit dem klasse in Szene gesetzten und sehr detailverliebten Bühnenbild von Beate Zoff ihre magische Wirkung: Eben noch in der mondänen Wohnung mit dem übergroßen Andy-Warhol-artigen Portraitgemälde, befindet man sich unversehens in der kleinen von Katzen-Devotionalien übersähten Einzimmer-Wohnung der Haushälterin.

Platt oder nich Platt - dat is hier de Fraag!

Kleiner Wermutstropfen in diesem mehr als unterhaltsamen Stück bleibt die grundsätzliche Entscheidung des Ohnsorg Theater, "dort wo es passt und zum Verständnis beiträgt" auch vermehrt hochdeutsche Anteile in die Stücke zu übernehmen. Bei der Rolle der mit einem südosteuropäischem Akzent gespielten Haushälterin Dragana mag das Konzept in dieser Inszenierung aufgehen. Warum aber die von den Hohenzollern abstammende Mona, die mondäne Lebensgefährtin Antons, Plattdeutsch spricht und der Hausanwalt Rothermund, auch nach seiner Verwandlung zum Getto-Anwalt, durchweg Hochdeutsch, erschließt sich nicht.

Vielmehr führen die schnellen Wechsel zwischen Hochdeutsch, Hochdeutsch mit Akzent und Plattdeutsch manches Mal zu einem Sprach-Mischmasch, dem man nur mit erhöhter Konzentration folgen kann. Das "Reinhören" in die Plattdeutsche Sprache wird dadurch jedenfalls nicht leichter.

Unbedingt anschauen

Alles in allem ist "Weddersehn maakt Freid...?" ein Stück mit Gute-Laune- und Lach-Garantie, bei dem alles zusammenkommt, was gutes Komödien-Theater ausmacht: eine originelle Geschichte, tolle Schauspielerinnen und Schauspieler, eine spritzige Inszenierung und ein phänomenal-tolles und detailverliebtes Bühnenbild. Unbedingt anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 15.11.2021 | 19:00 Uhr