"Haltung zeigen": Menschen aus Kiel über Rassismus-Erfahrungen Stand: 15.03.2022 Zum Start der Internationalen Wochen gegen Rassismus macht das Theater Kiel mit dem Projekt Contenance auf das Thema aufmerksam. Wir haben mit Menschen aus der Stadt über ihre Rassismus-Erfahrungen gesprochen.

von Linda Ebener

Jeden Tag hat Marie-Louise Petersen-Scharff mit Rassismus zu tun. Sie ist in Burundi geboren, lebt seit 40 Jahren in Europa und seit zehn Jahren in Deutschland ihre Kinder sind hier geboren. Dass Rassismus ihren Kindern begegnet, hätte Petersen-Scharff nicht erwartet. Jedoch: "In der dritten Klasse hat eine Lehrerin eine anonyme Abfrage gemacht, wer Angst vor meinem Sohn Rafael hätte", erzählt sie. "Als ob er ein Löwe, ein Tiger, einfach ein Wildtier wäre." Ihre älteste Tochter wiederum wollte mit neun nicht ins Schullandheim fahren, weil sie sich in ihrer Klasse diskriminiert fühlte.

Ticket-Kontrolle nach Hautfarbe

Auch Schauspielerin Ellen Dorn vom Theater Kiel ist entsetzt, in welcher Form Rassismus immer noch auftaucht. Da ist zum Beispiel die Geschichte mit dem schwarzen Freund, einem Uni-Dozenten, der jeden Tag mit der Bahn fährt.

"Im Gegensatz zu den weißen Mitreisenden wird er von den Zugbegleitern immer wieder neu kontrolliert", erzählt Dorn. "Einmal hatte er das einer Schaffnerin gesagt: Ich bin bereits kontrolliert worden, ich sitze hier seit mehreren Stunden und sie kontrollieren mich jetzt wegen meiner Hautfarbe. Sie hat dann gesagt, nein das wäre überhaupt nicht der Fall, das hätte damit gar nichts zu tun. Als der Mann dann ausgestiegen ist, ist sie aber zu ihm gekommen, hat sich bei ihm entschuldigt und gesagt, dass er recht hat, dass es an seiner Hautfarbe lag."

"Präventionsarbeit muss schon im Kindergarten anfangen"

Das sich am Thema Rassismus etwas ändern soll, das ist nicht nur Ellen Dorn klar, sondern auch Marie-Louise Petersen-Scharff. Sie setzt sich für die Anerkennung der Schwarzen Community in Schleswig-Holstein ein, ist Vorstandsmitglied des Vereins "Sisters - Frauen für Afrika" und beim Afrodeutschen Verein in Schleswig-Holstein tätig. Beim Thema Rassismus muss sich etwas ändern - aber wie?

"Wenn ich das wüsste, oder ein Rezept hätte, wäre das super", sagt Petersen-Scharff. "Es gibt schon ein paar Sachen, die man machen muss. Das fängt mit Präventionsarbeit in der Schule und in Behörden an, aber man muss eigentlich schon im Kindergarten und im Kindesalter anfangen, um diese Stereotype abzuschaffen."

Kieler Komödianten: "Müssen an einem Strick ziehen"

Daran arbeiten nicht nur sie und ihre Vereinskolleginnen. Auch bei den Kieler Komödianten wird das Thema Rassismus auf die Bühne gebracht, erklärt Direktor Markus Dentler: "Rassismus kommt bei uns im Theater immer vor. Auf dem Spielplan haben wir gerade 'Name: Sophie Scholl', da geht es um Staatsrassismus. Aber im Ensemble, da halten wir alle zusammen, egal aus welchem Land jeder Schauspieler oder Tänzer oder Musiker kommt. Wir müssen ja an einem Strick ziehen, wenn wir ein Stück, eine Produktion rausbringen wollen."

Es ist immer noch eine große Aufgabe. Die 41-jährige Petersen-Scharff hat ihren Weg gefunden, wie sie mit dem Alltagsrassismus umgeht. Doch ganz kalt lässt sie das Thema trotzdem nicht: "Wenn ich heute Rassismus erlebe, drehe ich mich um und sage: Du armer Mensch, du hast nichts vom Leben verstanden und da habe ich Mitleid. Aber dafür habe ich 40 Jahre gebraucht, das kann kein Mensch mit 18 oder 22, dafür braucht man Zeit. Zum Beispiel wird mein Sohn heute noch im vollen Flixbus als erster und einziger von der Polizei kontrolliert."

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus "Haltung zeigen" ist das Thema der diesjährigen Internationalen Wochen gegen Rassismus. Noch bis zum 27. März finden bundesweit Vorträge, Diskussionen, Ausstellungen, Kunstaktionen, Konzerte und vieles mehr statt.



Das Theater in Kiel macht mit dem Projekt Contenance auf das Thema Rassismus aufmerksam.

