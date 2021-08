Leuchttürme führen als Wegweiser durchs Leben Sendedatum: 07.08.2021 07:50 Uhr Am 7. August findet alljährlich der Tag des Leuchtturms statt. Das Seefahrtszeichen weist Schiffen bereits seit der Antike - insbesondere nachts - den Weg.

von Pastorin Susanne Richter

An ihnen kann man sich orientieren. Mit ihnen kommt man auch durch gefährliche Gewässer. Leuchttürme haben wir zum Glück reichlich bei uns im Norden. Die sind nicht nur schön, manchmal auch überlebenswichtig. "Schreibe jeden Tag eine Leuchtturm-Karte" - nach dem Abi hat mir meine Mutter ein Buch mit 30 Postkarten in die Hand gedrückt. Aufnahmen von Leuchttürmen aus der ganzen Welt. Ich war damals richtig in der Krise, wusste nicht, wie es weitergehen sollte nach der Schule. Und diese Karten haben mir nach einigen Tagen geholfen. Jeden Tag nachfühlen und eine Notiz machen: Was strahlt und leuchtet gerade für mich? Später haben wir uns über einige der Gedanken ausgetauscht. Ich war erstaunt, wie viel Hoffnungsvolles dabei aufgetaucht ist, dass mein Glaube doch stärker war als meine Selbstzweifel.

Leuchttürme können durchs Leben leiten

Am Samstag ist der Tag des Leuchtturms. Passt, finde ich. Nach inneren Leuchtfeuern Ausschau halten können wir gerade gut gebrauchen. Es gibt Lichter, die halten nur einen oder einige Tage, eine schöne Verabredung zum Beispiel. Manche tragen auch länger über Wasser, wie Zukunftspläne. Dann gibt es Leuchtfeuer, die haben einen längeren Vorspann, eine weitere Perspektive. Visionen, Glaube und Werte gehören dazu. Ich denke, wir brauchen Leuchttürme aus allen Kategorien. Kurzfristige und welche mit mehr Bestand. In der Nähe und in der Ferne. Und den Austausch darüber. Das ist wichtig. Es gibt nämlich Zeiten, da kann man keinen Leuchtturm erkennen. Dann müssen wir uns gegenseitig unser Licht zeigen.

