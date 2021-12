Kolumne: "Mit Nikolaus Hoffnung boostern" Stand: 05.11.2021 07:30 Uhr Nikolaus bringt kleine Geschenke für Kinder. Aber auch für Erwachsene lohnt es sich, noch einmal genauer hinzuschauen, welches Hoffnungspotential in der Legende über den Heiligen steckt. Besonders in Zeiten von Corona.

von Christine Oberlin

Große selbstgestrickte Socken, Winterstiefel, bunte Teller, selbst gebastelte Papiertüten - wer weiß, was bis Montag noch so alles an kleinen Behältern vor die Türen, an die Treppen und Balkons gestellt wird. Denn es ist Nikolaustag. Liebevolle Hände werden sie heimlich füllen - mit Süßigkeiten, kleinen Herzenswünschen und lange haltbaren Äpfeln und Nüssen. Die gehören unbedingt dazu. Denn der echte Nikolaus hatte im Sinn, dass man lange etwas von seiner Hilfe hat und Krisen gut übersteht. Deshalb freue mich in diesem Jahr besonders auf den Nikolaustag. Ich brauche Nahrung für Leib und Seele zum Durchhalten.

Viele Legenden um den Bischof von Myra

Es gibt viele Legenden und Geschichten um den Bischof aus Myra, der im dritten Jahrhundert gelebt hat. Er wirft einer armen Familie, deren Töchter sonst zwangsverheiratet würden, Goldstücke durchs Fenster. Er überzeugt Seeleute, die Schiffsladung Getreide an eine hungernde Stadt abzugeben, und das Korn reicht noch für viele Menschen über mehrere Jahre aus. Nikolaus schafft es auch, dem Kaiser Konstantin im Traum zu begegnen. Dieser merkt, dass er im Begriff ist, drei Unschuldige hinrichten zu lassen und verhindert - gerade noch rechtzeitig - das Unglück.

Heiliger Nikolaus hätte keine Probleme mit Corona

In all diesen Geschichten steckt das umsichtige, wunderbare und unauffällige Wirken von Nikolaus. Und er schafft es, auch auf große Distanzen den Leuten Hoffnung zu geben. Er hätte vermutlich mit den AHA-Regeln heutzutage keine Probleme. Das gefällt mir an ihm und seinen Geschichten. Es kann uns doch auch gelingen, über Distanzen Hoffnung zu schenken. Goldstücke durchs Fenster werfen kann ich nicht, aber anrufen, Briefe schreiben, eine Kleinigkeit in den Briefkasten stecken - auch unter Hygieneregeln ist vieles möglich.

Darum ist Nikolaus für mich einer, der Hoffnung boostert. Er bekommt von mir ein Herz für sein liebevolles Handeln.

