Ohnmacht und Sorgen bestimmen das Lebensgefühl Sendedatum: 16.06.2021 09:40 Uhr Die Armut in der Welt nimmt rasant zu - Corona hat die die Lage drastisch verschlechtert. Und viele Menschen fühlen sich ohnmächtig. Deshalb braucht es Hoffnungsgemeinschaften, sagt Bischöfin Kirsten Fehrs.

von Bischöfin Kirsten Fehrs

Wir haben Ferienzeit. Viele machen Urlaub und erholen sich hoffentlich gut. Und wer nicht verreist ist, lebt vielleicht mit einer etwas geringeren Schlagzahl in diesen Tagen. Der Alltagstrott ist positivst unterbrochen, der Kopf und die Sinne sind freier als sonst. Man hat Zeit für einen kleinen Plausch mit den Nachbarn, Freundinnen oder Kollegen. Was mir dabei auffällt: Fast jedes Mal geht das Gespräch vom lockeren Small Talk irgendwann über in Nachdenklichkeit. Die Nachrichten aus aller Welt machen was mit uns. Hitzerekorde in Spanien, sogar am Nordpol. Wasserfluten hierzulande. Furchtbare Bilder von verhungernden Kindern auf Madagaskar. Die Armut in zu vielen Teilen der Welt nimmt rasant zu, obwohl wir doch vor einigen Jahren Grund hatten zuversichtlich zu sein. Corona verschlechtert die Lage drastisch. Und auch hier bei uns fragen besonders junge Menschen, was auf sie zukommt.

Die Weltgesellschaft braucht Solidarität

Ich teile und ich verstehe die Sorgen. Unsere Welt brennt, denke ich, wenn ich die Bilder von Waldbränden in den USA sehe. Und ich frage mich: Wie schaffen wir das, beieinanderzubleiben, als Gesellschaft zusammenzuhalten, vielleicht sogar als Weltgesellschaft Solidarität wirklich zu leben, auch wenn wir vieles nicht ändern und manche Katastrophe nicht werden abwenden können? Wie schaffen wir das, Verantwortung zu übernehmen - nicht nur für den Zustand der Welt, sondern auch füreinander, für die Nächsten auf der ausgedörrten Erde Afrikas oder in der Kita gegenüber?

Gemeinschaften können Hoffnung geben

Das Lebensgefühl in der Zeit, in der vor Abertausenden die Bibel entstanden ist, war ganz ähnlich: Es kann nicht mehr lange gut gehen mit der Welt, meinten viele. Katastrophenerwartungen, auch damals schon, und Ohnmachtsgefühle. Aber es gibt einen, der uns im Innersten zusammenhält, so haben es die religiösen Menschen geglaubt. Wir geben nicht auf, haben sie gesagt. Wir geben erst recht uns nicht auf. Und sie haben Gemeinden gegründet und gepflegt, Hoffnungsgemeinschaften, die zuversichtlich auf die ungewisse Zukunft zugegangen sind. Ja, denke ich in diesen Ferientagen, zu solch einer gemeinschaftlichen, zuversichtlichen und verantwortungs­bereiten Haltung sind auch wir in der Lage. Erholen wir uns auch dafür - unser aller Kraft wird gebraucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 16.06.2021 | 09:40 Uhr