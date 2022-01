Kolumne: "Ohne Erinnerung keine Zukunft" Stand: 30.01.2021 07:30 Uhr Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz. Mehr als eine Million Menschen hatten die Nazis dort ermordet. Der Tag der Befreiung ist inzwischen bundesweiter Holocaust-Gedenktag.

von Julia Heyde de López

Vor Kurzem ist eine 29-jährige Niederländerin auf dem Gelände des ehemaligen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau verhaftet worden. Die Touristin hatte für ein Foto posiert und dabei den Hitlergruß gezeigt. "Sie hat es als schlechten Scherz abgetan", sagte ein Sprecher der Regionalpolizei. Die daraufhin verhängte Geldstrafe akzeptierte die Frau. So berichtet es ein großes Nachrichtenportal.

Ein kurzer Artikel, mehr nicht, aber als ich ihn lese, stehen mir die Bilder direkt wieder vor Augen: Auschwitz. Mitte der 1990er-Jahre habe ich die Gedenkstätte besucht, zusammen mit einer kirchlichen Jugendgruppe. Es war Frühling, das Sonnenlicht schien ungewöhnlich warm durch die aufblühenden Bäume. Als wir das ehemalige Konzentrationslager betraten, sahen wir die Baracken, in denen die Menschen untergebracht gewesen waren, sahen die Fotos, die Koffer, Schuhe und Haare der Ermordeten. Wenig später die Öfen, in denen die Toten verbrannt wurden. Einer der unbegreiflichsten und kältesten Orte der Welt.

Tag des Gedenkens an die Befreiung von Auschwitz

Vor 77 Jahren wurde Auschwitz befreit. Daran erinnern wir am 27. Januar, und ich finde es wichtig, dass wir diesen Tag des Gedenkens haben. Er macht uns klar: Ohne Erinnerung gibt es keine Zukunft. Wer sich nicht erinnert, nicht erinnern will, dem entgleiten Menschlichkeit und Mitgefühl. Der entfernt sich auch von Gott. Denn Gott ist Gedächtnis. Zukunft fußt auf dem Bewusstsein unserer Geschichte, so schmerzhaft sie auch sein mag.

Hitlergruß als vermeintlich "schlechter Scherz"

Wo dieses Geschichtsbewusstsein fehlt, da wird ein Hitlergruß zum vermeintlichen "Scherz". Da tragen manche, die gegen Pandemie-Maßnahmen protestieren wollen, einen gelben Stern mit der Aufschrift "Ungeimpft" und setzen ihre Situation allen Ernstes mit der Verfolgung der Juden in der NS-Zeit gleich. Da verroht unsere Sprache und stellt sich in den Dienst des Hasses.

"Wer sich nicht seiner Vergangenheit erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen." Dieser Satz eines spanischen Philosophen ist in der Gedenkstätte Auschwitz zu lesen. Damit das nicht geschieht, haben die mittlerweile hochbetagten Zeitzeugen immer wieder und unermüdlich ihre Erinnerungen mit uns Nachgeborenen geteilt. Hören wir ihnen zu, solange es geht. Es ist eine Verantwortung gegenüber Vergangenheit und Zukunft, und sie wird bald allein bei uns liegen.

