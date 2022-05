Lebenssituationen und Bedürfnisse von Kindern wahrnehmen Stand: 31.05.2022 13:47 Uhr Den Internationalen Kindertag am 1. Juni gibt es erstmals 1950 in der DDR. In der Bundesrepublik ist am 20. September Weltkindertag. Beide gehen auf die UN-Kinderrechtskonvention zurück, Rechte von Kindern wahrzunehmen.

von Pastor Peter Otto

Kinder sind unsere Zukunft, so heißt es. Blödsinn! Kinder sind unsere Gegenwart. Die Vereinten Nationen haben den 1. Juni zum Internationalen Kindertag erklärt. Es geht um Kinderrechte. Also um Bildung, Gesundheitsfürsorge, gewaltfreie Erziehung.

Auch in Deutschland wachsen Kinder in Armut auf

Na, dann brauchen wir in Deutschland diesen Tag ja nicht, könnte man meinen. Bei uns ist ja alles in Ordnung. Schließlich ist das gesetzlich geregelt. "Wo ist also das Problem?", fragen sich da einige. Das Problem ist, dass die Wirklichkeit bisweilen anders aussieht: Über 20 Prozent der Kinder in Deutschland wachsen in Armut auf. Jeden Tag ein warmes Essen oder überhaupt geregelte Mahlzeiten sind keine Selbstverständlichkeit für Kinder in unserem Land.

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen

Es geht nicht darum, etwas für Kinder zu tun, weil sie unsere Zukunft sind. Das würde sie nur verzwecken; weil wir sie später mal brauchen, damit sie unsere Rente zahlen oder uns im Pflegeheim die Windel wechseln. Es geht darum, ihre Lebenssituationen und Bedürfnisse hier, jetzt und heute wahrzunehmen. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Aber sie sind deshalb nicht weniger relevant für unsere Gesellschaft.

Im Himmelreich sind Kinder die Größten

Und Jesus, der hat das einmal ganz besonders deutlich gemacht. Er hat ein Kind in die Mitte seiner Jünger gestellt und gesagt: Wer sich so klein macht wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wow, was für eine Wertschätzung, die Jesus damit allen Kindern zukommen lässt. Ich finde, das können wir uns zum Vorbild nehmen, besonders heute, am Internationalen Kindertag.

