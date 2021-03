Engel tragen Gottes Liebe in die Welt Sendedatum: 03.03.2021 06:20 Uhr Engel sind von Gott geschaffene Wesen und dienen als Mittler zu den Menschen. Für viele sind sie außerdem Schutzmächte, die helfend in das Leben eingreifen können.

von Pastorin Kristin Gatscha

"Du bist ein Engel!" Diesen entzückten Ausspruch kann man in diesen Tagen in unserer Uelitzer Kirche öfter hören. Denn seit Februar haben wir eine Engel-Installation in unserem Altarraum stehen vor einem dunkelblauen, himmlischen Hintergrund zwei große, weiße Flügel aus Federn, Kugeln, Gräsern und Lichterketten … mit einem Platz in der Mitte, so dass man sich zwischen die Schwingen stellen kann und so zum sichtbaren Engel wird. Was für eine wunderbare Idee.

Wenn Sie mögen, kommen Sie gerne vorbei und genießen diesen magischen Moment. Und wenn man zu zweit die Kirche betritt und sich bei der "Verwandlung" gegenseitig fotografiert, dann kann man sogar selber sehen, wie es aussieht, ein Engel zu sein.

Engel sind die Boten Gottes

Für andere zum Engel werden zu können - das ist ein beglückendes Gefühl. Wenn wir einander helfen, wenn wir ganz uneigennützig Gutes tun, geschieht es einfach so. Es verändert dann nicht nur die anderen, sondern auch uns selber. Es wärmt uns das Herz, wenn wir unsere Mitmenschen mit liebevollen Augen betrachten. Es tut uns gut, wenn wir merken, mit wie wenig Aufwand wir anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern können.

Die Engelsflügel in unserer Kirche verkünden darüber hinaus noch eine besondere Botschaft: Engel sind in der Bibel die Boten Gottes, die seine Liebe in die Welt tragen - furchtlos und voller Lebensfreude. Und in der letzten Zeit habe ich nun schon so manchen Engel aus unserer Kirche schweben sehen, beflügelt von dieser Liebe Gottes und bereit, sie im Alltag erlebbar werden zu lassen.

