NDR Benefizaktion: Verteilung der Spenden durch den Partner Stand: 25.04.2023 12:01 Uhr Diakonie, Caritas und Tafel, Partner der NDR Benefizaktion 2022, haben die Spendengelder an ihre Einrichtungen im Norden verteilt.

"Hand in Hand für Norddeutschland" hat eine Rekord-Spendensumme gesammelt: Bis zur Kontoschließung am 31. Januar 2023 sind exakt 7.909.607,95 Euro auf das Spendenkonto zugunsten von Menschen, die als Folge des Ukraine-Krieges in Not geraten sind, eingegangen. Anlässlich seines 80. Geburtstag spendete Unternehmer Dr. Michael Otto im April eine Million Euro für die Aktion. Mit dem gesamten Spendenbetrag von 8.909.607,95 Euro können nun rund 389 Projekte der drei Aktionsbündnispartner Diakonie, Caritas und Tafel mit ihren Einrichtungen unterstützt werden.

Geld für rund 389 Projekte im Norden

Die Aktionsbündnis-Partner sind für die Vergabe der Spendengelder zuständig, der NDR war als Gast in den Vergabegremien dabei. Die Partner haben die Spendensumme nach einem abgestimmten Verfahren und dem Königssteiner Schlüssel berechnet und an die Landesverbände vergeben. Die 7.909.607,95 Euro Spendengelder verteilen sich wie folgt:

Diakonie: 3.703.588,65 Euro

Caritas: 2.668.304,44 Euro

Tafel: 1.537.715,00

Die Großspende von Dr. Michael Otto wurde zu je drei gleichen Teilen in Höhe von 333.333.33 Euro an die drei Partner verteilt.

148 Projekte der Diakonie, 127 Projekte der Caritas und 114 Projekte der Tafel im NDR Sendegebiet freuen sich über eine Förderung. Die Projekte können damit zum Teil über mehrere Jahre gefördert werden und nachhaltig Hilfen für bieten. Sie alle eint die Zielsetzungen, lokale Integration und gesellschaftliche Teilhabe zu fördern und so lokal und regional die Gemeinschaft der Menschen in Norddeutschland zu stärken. Eine Übersicht der Projekte finden Sie in diesen Listen: