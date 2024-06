NDR Benefizaktion2023: Verteilung der Spenden durch die Lebenshilfe Stand: 26.06.2024 10:12 Uhr Rund 4,2 Millionen Euro aus der NDR Benefizaktion kommen zu 100 Prozent der Lebenshilfe zugute. Die norddeutschen Landesverbände der Lebenshilfe haben die Spendengelder verteilt.

Menschen mit Behinderung, ihre Angehörige und Ehrenamtliche standen im Fokus der NDR Benefizaktion. Bis zur Schließung des Kontos am 31. Januar 2024 sind 4.225.481,09 Euro auf das Spendenkonto eingegangen. Die Bundesvereinigung der Lebenshilfe e. V. und ihre fünf Landesverbände in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen, Partner der Aktion 2023, haben die Spendengelder nun verteilt. Die Spendenverteilung erfolgte durch fachliche Gremien des Partners, der NDR hat den Prozess begleitet.

Geld für rund 250 Projekte im Norden

Die Partner sind für die Vergabe der Spendengelder zuständig und haben die Spendensumme nach einem festgelegten Schlüssel auf die Bundesländer verteilt: 60 Prozent der finalen Spendensumme wurden als Sockelbetrag in alle vier Landesverbände gleich aufgeteilt. Die restlichen 40 Prozent wurden nach dem Königssteiner Schlüssel berechnet und an die Landesverbände vergeben:

Niedersachsen : 1.559.439,99 Euro

: 1.559.439,99 Euro Schleswig-Holstein : 770.592,96 Euro

: 770.592,96 Euro Mecklenburg-Vorpommern : 582.871,46 Euro

: 582.871,46 Euro Hamburg : 664.920,34 Euro

: 664.920,34 Euro Bremen: 447.656,34 Euro

In Niedersachsen freuen sich 73 Projekte, in Schleswig-Holstein 52, in Mecklenburg-Vorpommern 57, in Hamburg 24 und in Bremen 43 Projekte und Initiativen über die Förderung. Eine Übersicht finden Sie in folgenden Listen: Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen.