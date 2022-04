NDR Benefizaktion: Verteilung der Spenden durch Kinderschutzbund Stand: 11.04.2022 13:41 Uhr "Hilfe für Kinder in Corona-Zeiten": Die vier Landesverbände des Kinderschutzbundes im Norden haben die Spendengelder der NDR Benefizaktion verteilt.

"Hand in Hand für Norddeutschland", die NDR Benefizaktion, hat eine Rekord-Spendensumme gesammelt: Bis zur Kontoschließung am 31. Januar 2022 sind exakt 6.026.870,33 Euro auf das Spendenkonto eingegangen. Damit können 170 Projekte der vier Landesverbände des Deutschen Kinderschutzbundes im Norden, Partner der Aktion 2021, unterstützt werden.

Geld für rund 170 Projekte im Norden

Die Partner sind für die Vergabe der Spendengelder zuständig und haben die Spendensumme nach einem festgelegten Schlüssel auf die Bundesländer verteilt: 60 Prozent der finalen Spendensumme wurden als Sockelbetrag in alle vier Landesverbände gleich aufgeteilt. Die restlichen 40 Prozent wurden nach dem Königssteiner Schlüssel berechnet und an die Landesverbände vergeben:

Niedersachsen : 2.206.789,84 Euro

: 2.206.789,84 Euro Schleswig-Holstein : 1.376.296,11Euro

: 1.376.296,11Euro Mecklenburg-Vorpommern : 1.178.614,76 Euro

: 1.178.614,76 Euro Hamburg: 1.265.160,76 Euro

Die Projekte können damit zum Teil über mehrere Jahre gefördert werden und nachhaltig Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien bieten. In Niedersachsen freuen sich 64 Projekte über eine Förderung, in Schleswig-Holstein sind es 40, in Mecklenburg-Vorpommern 34 und in Hamburg 32 Projekte und Initiativen. Eine Übersicht über die Projekte finden Sie in dieser Liste. Zu den Landesverbänden finden Sie hier weitere Informationen: Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.