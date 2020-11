Sendedatum: 30.12.2020 21:30 Uhr In Erinnerung an Jan Fedder: Ihre Wunschfolge mit Brakelmann

Sie haben die Qual der Wahl. Stimmen Sie für Ihre Wunschfolge in zwei Abstimmungsrunden. Welche Episode mit Brakelmann möchten Sie am 30. Dezember 2020 um 21.30 Uhr, an seinem ersten Todestag im NDR Fernsehen sehen?

Folgen-Übersicht

Hier geht's zur kompletten Übersicht aller Folgen: Büttenwarder von Anfang an. Die erste Abstimmungsrunde endet am 10. Dezember, 23.59 Uhr. Die Top Ten werden hier montags bis freitags bekanntgegeben. Die nicht aufgeführten Folgen haben entweder schon einen Sendetermin oder Brakelmann hat sich in der Episode zu Onkel Werner nach Düdersen aufgemacht.

Im zweiten Durchgang, vom 11. bis zum 20. Dezember, 23.59 Uhr, stellen wir hier die in die Top Ten gewählten Episoden zur Endabstimmung bereit.

Bitte nutzen Sie dieses Formular

Folge 1: Der Bär steppt Folge 2: Fette Beute Folge 3: Bildungsschock Folge 4: Liebesnacht Folge 5: Ferienfieber Folge 6: Heiratsmarkt Folge 7: Wahlkampf Folge 8: Ufos Folge 9: Reisefieber Folge 11: Glücksspielhölle Folge 12: Goethe-Jahr Folge 13: Staatsbesuch Folge 14: Geldregen Folge 15: Schmerzensgeld Folge 16: Verschollen Folge 17: Karneval Folge 18: Pflegeparadies Folge 21: Chefvisite Folge 22: Vatertag Folge 23: Wunder Folge 24: Schönes Wohnen Folge 25: Dorfschule Folge 26: Endlich Urlaub Folge 27: Mambo Folge 28: Goldene Erinnerungen Folge 30: Der Ball rollt Folge 31: Schatzsuche Folge 32: War wohl Mord Folge 34: Guten Appetit Folge 35: Ostern Folge 36: Nackt Folge 37: Vizekönig Folge 38: Erlentrillich Folge 39: Auf großer Fahrt Folge 40: Hosenmatz Folge 41: Lütt un Lütt Folge 42: Stadtschinken Folge 43: Scheinheiliger Folge 44: Survival Folge 45: Kömkuchen Folge 46: Schafwölkchen Folge 47: Freiheit Folge 50: Fifty Folge 51: Donnerschlach Folge 53: Sinn Folge 55: Stau Folge 56: Rififi 1 Folge 57: Rififi 2 Folge 59: Der alte Sack Folge 60: Einladung Folge 62: Haggnschuss Folge 63: Auf Streife Folge 64: Radio Folge 65: Rosenkrieg Folge 66: Rekord Folge 67: Olympia Folge 71: Laborette Folge 73: Black Bronco Folge 75: Nachruhm Folge 76: Jopp Folge 78: Klassentreffen

