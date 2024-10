Sendedatum: 20.05.2024 14:30 Uhr Büttenwarder-Starschnitt: Hajo für die Wand

Echte Stars brauchen einen Starschnitt. So auch ein neues Mitglied in der Büttenwarder-Familie. Ein verlorener Sohn Büttenwarders. Wie wird er wohl aussehen? Hat er sich stark verändert?

35 Jahre sind vergangen, seit Hajo Narkmeyer mit seiner Jugendfreundin Britta Büttenwarder verließ und mit ihr auf einem weit entlegenen Gutshof bei Süderbrarup eine Anstellung fand. Dort blieb er all die Jahre, heiratete seine Britta, wurde vielfacher Vater und arbeitete selten und wenn, dann nur an seiner Einbildung. Nun aber kehrt Hajo zurück in sein geliebtes Heimatdorf und übernimmt den elterlichen Hof.

