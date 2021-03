Stand: 10.03.2021 08:42 Uhr Best-of Onkel Krischan - stimmen Sie ab!

Ein lustiger Silver-Ager und ewig Suchender - nach Hühnchen, Köm und Schmök und nach dem Sinn des Lebens. Als Onkel von Adsche muss er bei seinem Neffen oft für Nennwert sorgen. Onkel Krischan hat viele Berühmtheiten erlebt - Mata Hari hat er als Nackidei fotografiert, Max Schmeling hat er für seinen großen Weltmeisterschaftskampf trainiert und Lale Andersen inspiriert für ihr Lied "Komm in meine Kiste, Bananenboy".

Wie gefällt Ihnen Onkel Krischan am besten?

So geht's: Es treten immer zwei Bilder im direkten Duell gegeneinander an. Klicken Sie einfach auf Ihren Favoriten, der dann gegen das nächste Foto antritt. Am Ende können Sie sich über Ihren favorisierten Onkel Krischan freuen.

Dieses Thema im Programm: Neues aus Büttenwarder | 05.04.2021 | 15:20 Uhr