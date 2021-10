Umstellung auf E-Mobilität: Emder VW-Zulieferer vor dem Aus Sendung: Hallo Niedersachsen | 29.10.2021 | 19:30 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 29.10.2022

Die Beschäftigten der Montagewerk Abgastechnik GmbH blicken in eine ungewisse Zukunft. So geht es vielen in der Branche.