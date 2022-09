Ihre Fragen - unsere Antworten

Der NDR ist grundsätzlich gehalten, effizient mit den Rundfunkbeiträgen umzugehen. Das heißt, sparsam zu sein, aber auch Einnahmemöglichkeiten zu nutzen. Sponsoring ist eine Möglichkeit, die der Staatsvertrag ausdrücklich erlaubt. Die KEF, das ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, hat den NDR aufgefordert, die Einnahmemöglichkeit durch Sponsoring zu nutzen. Andere ARD-Anstalten praktizieren das schon länger. Durch das Sponsoring hat sich an unserem Niedersachsen-Wetter nichts geändert. Es wird vom bekannten Wetter-Team präsentiert, nur eben nach der Sendung. Selbstverständlich hat der Sponsor keinen Einfluss auf das Programm.

Sprache unterliegt einem beständigen Wandel und gendergerechte Sprache begegnet uns immer häufiger im Alltag. Das führt nicht selten zu Diskussionen. Uns ist wichtig, für alle Menschen die richtige Ansprache zu wählen. Wir wollen niemanden diskriminieren oder beachteiligen und gleichzeitig verständlich sein. Für die NDR Programme gibt es Empfehlungen, aber keine Vorgaben. Als Redaktion haben wir entschieden, in unseren Beiträgen und Moderationen auf die typische gendergerechte Sprache vorerst zu verzichten und doch möglichst so zu formulieren, dass wir alle erreichen.

Auch in Hallo Niedersachsen haben wir das Thema diskutiert. Hier ein Pro und Contra zur gendergerechten Sprache: