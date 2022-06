Fernsehen für Niedersachsen Stand: 23.06.2022 09:29 Uhr "Hallo Niedersachsen" und "Niedersachsen 18:00 Uhr" sind die Informationsmagazine für Niedersachsen im NDR Fernsehen. Reporter*innen sind täglich zwischen Harz und Küste, zwischen Ems und Weser unterwegs.

Hallo Niedersachsen

Das ist der Blick ins Land. Wir zeigen, was passiert, fragen nach und ordnen ein. Wir berichten aus allen Ecken Niedersachsens und natürlich über die Menschen und ihre Geschichten. Aktuell, berührend, unterhaltsam. An jedem Tag der Woche von 19:30 bis 20:00 Uhr.

Niedersachsen 18:00 Uhr

Was war heute los? Was ist davon zu halten? Das Wichtigste aus Niedersachsen in einer Viertelstunde. Kompakt, klar, kritisch. Montag bis Freitag von 18:00 bis 18:15 Uhr.

Vor Ort

Niedersachsen ist ein großes Land und der NDR ist in allen Regionen vertreten. Mit Studios in Braunschweig, Göttingen, Lüneburg, Oldenburg und Osnabrück. Korrespondentinnen und Korrespondenten haben ihre Standorte in Cuxhaven, im Emsland, in Wilhelmshaven, in Vechta, in Verden an der Aller und im Weserbergland.

Landespolitik

Die Abteilung wird bei uns nur kurz „Lapo“ genannt. Die Kolleginnen und Kollegen sind spezialisiert auf einzelne Parteien und auf Themen, wie Schule oder Landwirtschaft. Tiefe Fachkenntnisse, ein weitläufiges Netzwerk und ein gutes Einschätzungsvermögen gehören dazu. Doch bei allen engen Kontakten in Politik oder Wirtschaft: Distanz ist für uns ein wesentliches Merkmal für glaubwürdigen Journalismus. Wir gucken kritisch hinter die Kulissen.

Schnelle und zuverlässige Informationen

Im Landesfunkhaus Niedersachsen arbeiten wir mit den Kolleg*innen von Hörfunk und Online eng zusammen. Wir setzen gemeinsam Themen und sorgen dafür, dass glaubwürdige Informationen schnell und zuverlässig verbreitet werden – egal, ob im Radio, im Fernsehen, in der Niedersachsen-App, auf NDR.de/Niedersachsen oder auf unseren Social-Media-Kanälen.

Im Umbau

Wie das Programm, so ist auch unser Funkhaus – es verändert sich ständig. Wir arbeiten daran, dass verschiedene Redaktionen näher zusammenrücken, damit wir noch schneller und aktueller werden. Online, Fernsehen und Radio werden bald von einem gemeinsamen Nachrichtenzentrum aus mit Informationen versorgt.

Vorschläge willkommen

Wir bieten Fernsehen nicht nur für, sondern auch mit unseren Zuschauer*innen. Jeden Tag erreichen uns Vorschläge und Anregungen, was wir in unseren Sendungen behandeln können. Das ist uns wichtig und daraus sind schon viele interessante Filme entstanden.

Haben auch Sie eine Geschichte für uns? Was freut Sie? Was ärgert Sie? Was sollte sich ändern? Schreiben Sie uns gern ihre Anregungen und Vorschläge.