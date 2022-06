Stand: 23.06.2022 09:28 Uhr Die Moderatoren stellen sich vor

Stets nah dran an den niedersächsischen Themen und Menschen. Hallo Niedersachsen zeigt schon am Abend, was am nächsten Tag in der Zeitung steht. Zwischen 19.30 und 20 Uhr führen die Moderatoren Arne-Torben Voigts, Christina von Saß und Jan Starkebaum die Zuschauer durch die Sendung mit aktuellen Themen die berühren, fesseln und auch mal aufregen.