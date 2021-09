Ihre Lieblingsplätze in Niedersachsen

Ein Zeltlager auf Langeoog, der Rosengarten in Rehburg-Loccum, ein Musikverein oder ein Mähdrescher - überall im Land gibt es Orte, an denen sich Niedersachsen besonders wohl fühlen. Die schauen wir uns für Sie an und zeigen Ihnen, was ihren Reiz ausmacht. Vermutlich sind einige dieser Orte gleich bei Ihnen um die Ecke, andere wiederum in einer ganz anderen Region Niedersachsens. Vielleicht bekommen Sie durch unsere Beiträge sogar Lust, eines dieser Ziele selbst zu erkunden. Auf der Karte finden Sie "Lieblingsplätze", die schon von unseren Reporter*innen besucht wurden und können sich die Filme dazu noch einmal anschauen: