Orkan "Zeynep" sorgt für Störungen im Bahnverkehr Sendung: Hallo Niedersachsen | 19.02.2022 | 19:30 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 19.02.2023

Am Tag danach läuft der Zugverkehr noch nicht wieder rund. Auch am Banhnof in Hannover sind viele Reisende gestrandet.