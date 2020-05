Auto-Disco statt Tanzfläche in Schüttorf Sendung: Hallo Niedersachsen | 02.05.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 02.05.2021

Familie Bösch aus Schüttorf in der Grafschaft Bentheim betreibt Deutschlands erste Auto-Disco. 500 Partywütige in ihren Fahrzeugen waren am 1. Mai dabei.