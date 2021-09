Sendedatum: 16.09.2021 22:50 Uhr extra 3 vom 16.09.2021

Wer möchte nicht drei Kreuze machen, wenn der Wahlkampf vorbei ist? Leider hat jeder nur zwei. Und noch sind wir nicht soweit. Am Sonntagabend fand das 2. Triell statt. Triell, oder wie es in vielen Haushalten heißt: Schatz, wo ist denn die Fernbedienung? Man kann nicht sagen, dass das zweite Triell wesentlich besser war als das erste. Was vor allem daran lag, dass das Moderationsduo Maybritt Ilner und Oliver Köhr sich offenbar vorgenommen hatte, so viel wie möglich durcheinander zu reden.

VIDEO: Das T̶r̶i̶e̶l̶l̶ Duell (1 Min)

Themen der Sendung:



TV-Triell: Laschets Rote-Ohren-Kampagne

Die Grünen - mauer Wahlkampf mit halbgarem Klimaschutz

Christian Lindner und die FDP: Der Markt regelt alles

Die Grünen und Verbote: Klischee oder Wahrheit?

AfD: Der Pannenwahlkampf der Populisten

Milch-Mythos: Das irre Geschäft der Molkereien

und vieles mehr

