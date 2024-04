Podcast zum Thema Gelenkschmerzen - jetzt Fragen einsenden! Stand: 24.04.2024 08:00 Uhr Gelenkschmerzen bessern durch bewusste Ernährung - wie geht das? In unserer nächsten Community-Folge beantwortet Doc Schäfer Fragen zu Arthrose, Rheuma, Gicht und Co.

Schmerzen in den Gelenken sind mehr als lästig, sie können den Alltag erheblich einschränken. Die Behandlungsmöglichkeiten sind sehr unterschiedlich. Bei chronischen Gelenkbeschwerden helfen Medikamente oder Orthesen allein oft nicht. Ein zusätzlicher Ansatz ist die Ernährung: Denn wenn die Schmerzen zum Beispiel auf entzündlichen Prozessen im Gelenk beruhen, dann kann eine Umstellung auf entzündungshemmende Ernährung viel bewirken.

Ernährungs-Doc Silja Schäfer beantwortet Eure Fragen

Was kann eine antientzündliche Ernährung bei Rheuma leisten, welche Ernährung hilft bei Arthrose, was ist speziell bei Gicht zu beachten? In unserer kommenden Community-Folge geht es wieder ganz um Eure Fragen: Wir wollen klären, wie man seinen Körper unterstützen kann - für mehr Wohlbefinden, gegen die Schmerzen. Zu Gast bei Julia Demann wird Ernährungs-Doc Silja Schäfer sein. Sie ist Internistin in der Hausarztpraxis An der Au in Kiel und hat als Ärztin für Sportmedizin und Ex-Mitglied der Deutschen Ski-Freestyle-Nationalmannschaft ein besonderes Anliegen daran, Menschen (wieder) in Bewegung zu bringen.

Welche Fragen haben Sie an Doc Schäfer? Schreiben Sie uns am besten jetzt gleich mit dem Formular unten! Wir hören uns bei der Community-Folge mit Dr. Silja Schäfer am 3. Juli 2024.

Meine Frage an Ernährungs-Doc Silja Schäfer ... betrifft das Thema: * (bitte auswählen) Arthrose Rheuma Gicht sonstige Gelenkbeschwerden Das möchte ich wissen: * Name oder Pseudonym: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: Die Ernährungs-Docs | 03.07.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Ernährung