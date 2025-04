Eure Fragen: Weibliche Hormongesundheit Stand: 18.10.2024 15:15 Uhr Welche Behandlungsmöglichkeiten für Endometriose gibt es? Was hilft bei PMS? Wie kann man Beschwerden in der Perimenopause begegnen? Darüber spricht Julia Demann mit Dr. Silja Schäfer in unserem nächsten Community-Podcast. Stellt jetzt Eure Fragen!

Nicht erst in der Schwangerschaft und in den Wechseljahren bekommen Frauen die Macht der Hormone zu spüren, sondern auch während des Zyklus spielen sie eine entscheidende Rolle und können sich entscheidend auf das Wohlbefinden auswirken. Und auch bei Erkrankungen wie Endometriose oder PCOS sowie (unerfülltem) Kinderwunsch sind die Hormone ein wichtiger Faktor. Wie können Frauen ihren Körper mithilfe der Ernährung unterstützen und ihr Wohlbefinden verbessern? Welche Lebensmittel sind vorteilhaft und welche sollte man besser meiden? Dr. Silja Schäfer hat viele Tipps und beantwortet in unserer nächsten Community-Folge des Ernährungs-Docs Podcasts Eure Fragen rund um das Thema weibliche Hormongesundheit. Die Folge erscheint am 10. September.

Schickt uns schon jetzt eure Fragen:



(unerfüllter) Kinderwunsch Schwangerschaft und Wochenbett

Perimenopause und Wechseljahre

PCOS

Endometriose

Zyklus

PMS

Menstruationsbeschwerden

Schreibt uns bis zum 26. April mit dem Formular unten, was Ihr wissen wollt.

