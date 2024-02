Chat zum Thema Fasten Stand: 15.02.2024 19:00 Uhr Die Fastenzeit hat begonnen. Welche Fastenform kommt für mich infrage, und wie mache ich's richtig? Um diese Fragen ging es im Live-Chat mit Dr. Julia Fischer und Ernährungs-Doc Viola Andresen.

Heilfasten soll Körper und Seele reinigen, Intervallfasten gut sein für den Stoffwechsel und beim Abnehmen helfen. Aber welche Fastenform ist wann und für welchen Typus die beste? Buchinger-Fasten, Saftfasten, Kalorienfasten, Schleimfasten, Entlastungstage, Intervallfasten 16:8 oder 5:2 - es gibt so viele Varianten! Wer zum ersten Mal fasten will, holt sich am besten vorab ein Go vom Hausarzt. Trotzdem, das wissen wir, bleiben viele Fragezeichen. Deshalb haben wir Fragen zum Thema Fasten über Web-Formular und im Live-Chat gesammelt: Ernährungsmedizinerin Dr. Viola Andresen von den Ernährungs-Docs hat sie im Gespräch mit Dr. Julia Fischer beantwortet.

