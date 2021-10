Lebensgefährliche Flucht über die Ostsee in die Freiheit Stand: 27.10.2021 12:35 Uhr Horst-Michael Schulz und Bertram Kaden verbindet eine ganz besondere Freundschaft: Sie flüchteten 1980 aus der DDR mit einem Schlauchboot über die Ostsee.

von Sabine Knor

Über 100 000 Bürger der DDR versuchten zwischen 1961 und 1988 über die innerdeutsche Grenze oder über die Berliner Mauer zu fliehen. Weit mehr als 600 von ihnen wurden zwischen 1961 und 1989 von Grenzsoldaten der DDR erschossen oder starben bei Fluchtversuchen. Sie ertranken in Gewässern, erlitten tödliche Unfälle oder begingen Selbstmord bei ihrer Entdeckung.

Dass Horst-Michael Schulz und Bertram Kaden nach ihrem lebensgefährlichen Fluchtversuch 1979 aus der DDR über die Ostsee in einem Schlauchboot noch am Leben sind, grenzt an ein Wunder. Sie suchen "Freiheit hinterm Horizont", wie eine gleichnamige NDR Dokumentation aus dem Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern bereits packend filmisch nachzeichnete. Bei DAS! erinnern sie sich anlässlich "60 Jahre Mauerbau" an die scheinbar unüberwindbaren Hindernisse der von der DDR streng und lückenlos kontrollierten und bewachten "nassen Grenze" und "maritimen Mauer Ostsee" - und an ihre Flucht.

Flucht im Schlauchboot

Die beiden Studenten aus Greifswald wollen in einem Schlauchboot von der Insel Rügen nach Schweden flüchten. Aber schon am Kap Arkona schützt sie die Küste nicht mehr vor den meterhohen Wellen und sie drohen zu kentern. Sie müssen umkehren und landen halb erfroren und vollkommen entkräftet wieder am Strand von Rügen. Sie schaffen es mit letzter Kraft, unentdeckt ihr Boot wieder im Auto zu verstauen und nach Greifswald zurückzufahren. In der gleichen Nacht nimmt der Fluchtversuch von fünf weiteren DDR-Bürgern ein tödliches Ende: Sie ertrinken in der Ostsee, so wie über 200 Männer, Frauen und Kinder, deren Flucht bis zur Grenzöffnung 1989 scheiterte.

Neun Monate später wagen es die beiden jungen Männer im selben Jahr 1979 erneut. Wieder wollen sie in ihrem kleinen Zwei-Mann-Schlauchboot über die Ostsee fliehen. Damit beginnt die für sie längste Reise ihres Lebens: Doch diesmal sind sie erfolgreich. Für Dr. Horst-Michael Schulz, später Polizei-Arzt in Lübeck, und Prof. Dr. Bertram Kaden, lange Chefarzt der Neurochirurgie in Wuppertal, der Start in ein neues Leben - in Freiheit. Bis heute verbindet sie eine ganz besondere Freundschaft.

