Sendedatum: 09.01.2021 21:45 Uhr 30 Jahre DAS! - Das NDR Magazin feiert Jubiläum

Dreißig bewegte, humorvolle, inhaltsreiche und schöne Jahre gibt es die Sendung DAS!. Was mit 15 Zuschauern und einem Moderator begann, ist heute nicht mehr aus dem NDR Vorabendprogramm wegzudenken: DAS! - Am 2. Januar 1991 begrüßte Christian Berg in der Gymnastikhalle des norddeutschen Senders seine Zuschauer im selbsternannten Studio und "draußen vor den Fernseh-Empfangsgeräten". Dreißig Jahre später sind zwar keine Zuschauer mehr im Studio, dafür aber ein dekoratives Möbelstück: Das Rote Sofa bietet seit dem 1. Februar 1995 Platz für prominente Gäste und Gastgeber. Die Doku "30 Jahre DAS! - Ab aufs Rote Sofa" zeigt eine spannende Zeitreise durch drei Jahrzehnte norddeutsche Fernsehgeschichte.