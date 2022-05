Hamburger Hafenkonzert: Die Rolf Zuckowski-Story Stand: 13.05.2022 15:58 Uhr Das Hamburger Hafenkonzert erzählt die spannende Lebensgeschichte des Hamburger Sängers, Komponisten und Musikproduzenten Rolf Zuckowski, der am 12. Mai seinen 75. Geburtstag feierte.

von Jan Wulf

Er ist Hamburger Jung, Sänger, Komponist, Texter und Musikproduzent. Mit der Band "The Beathovens" mischte er in den 60er Jahren Hamburg auf, Generationen von Kindern sind mit seinen Liedern groß geworden und die Finkwarder Speeldeel singt noch heute seine plattdeutschen und maritimen Lieder. Am 12. Mai ist Rolf Zuckowski 75 Jahre alt geworden - und pünktlich zu seinem Geburtstag ist auch seine neue Autobiographie erschienen: “Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück - Mein musikalisches Leben” heisst sie. Das Hamburger Hafenkonzert hat sich mit Rolf Zuckowski unterhalten und blickt zurück auf eine ganz außergewöhnliche Karriere und portraitiert einen Mann, der die Stadt Hamburg und "seinen" Fluss, die Elbe, wie kaum ein zweiter in seinem Herzen trägt.

AUDIO: Hamburger Hafenkonzert: Die Rolf Zuckowski-Story (70 Min) Hamburger Hafenkonzert: Die Rolf Zuckowski-Story (70 Min)

"Als erstes fällt mir Dankbarkeit ein!"

Rolf Zuckowski blickt auf ein erfülltes Leben zurück. "Als erstes fällt mir Dankbarkeit ein!", so der Liedermacher, der mit Kinderhits wie "Du Da im Radio", "Die Weihnachtsbäckerei" und dem Geburtstags-Lied "Wie schön, dass Du geboren bist" schon zu Lebzeiten Musikgeschichte geschrieben hat. Zuckowski empfindet es als ein großes Glück, all die Dinge erlebt zu haben, die er erleben durfte. Sei es, dass er in seiner Frau schon in jungen Jahren die Liebe seines Lebens gefunden hat, sei es oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein – oder genau die Menschen getroffen zu haben, die seinen Weg maßgeblich beeinflussten.

Das Glück zeigte sich aber oft auch nur in kleinen Anstößen. Anstöße, die sich erst später als etwas sehr viel Größeres entpuppten. "Als mein Sohn gestolpert ist hier im Blankeneser Treppenviertel, er war 3 Jahre alt oder knapp 3 – ich wollte ihn aufheben und er sagte: „Ich schaff das schon!“ – da hatte ich das Glück, daraus ein Lied machen zu können, das bis heute vielleicht mein wichtigstes Lied geworden ist. Aus so einer kleinen kindlichen Begebenheit! Dieses „Ich schaff das schon!“ hat so vielen Menschen geholfen, aufzustehen und ihre Kräfte neu zu sortieren."

Rolf Zuckowski - ein Hamburger Jung

Rolf Zuckowskis Leben ist die Geschichte eines begnadeten Musikers und vielseitigen Komponisten von Liedern für Kinder und Erwachsene. Es ist aber auch die Karriere eines Mannes, der - im Großen wie im Kleinen - viel Gutes bewegt hat, und es ist der Werdegang eines gebürtigen Hamburgers, dessen Aufstieg untrennbar mit der Stadt Hamburg und dem Fluss Elbe verbunden ist. Aufgewachsen ist Rolf Zuckowski als Sohn eines Seemanns in der Jarrestadt in Winterhude. In den 60er Jahren brachte er mit Beatmusik und seiner Band "The Beathovens" die Musikclubs der Stadt zum Beben und war auch in den legendären Musikclubs "Top Ten" und dem "Starclub" mit ihr zu erleben. Später schrieb er maritime und plattdeutsche Songs für die Finkwarder Speeldeel, ehe er, nicht zuletzt durch seinen Auftritt 1981 bei "Wetten dass...?!?", mit "Rolf und seinen Freunden" zum Kinderstar avancierte. Von all dem erzählt er in der neuen Ausgabe des Hamburger Hafenkonzerts.

Das "Hamburger Hafenkonzert" - Reportagen und Interviews über den Hamburger Hafen, die Schifffahrt und norddeutsche Geschichte

Seit dem Jahr 1929 steht das "Hamburger Hafenkonzert" für pures Hamburg-Gefühl. Heute wie damals geht es um Themen, die sich rund um den Hamburger Hafen, die Schifffahrt und die norddeutsche Geschichte drehen. Reportagen über wichtige maritime Ereignisse sind genauso zu hören wie Interviews mit Kapitänen und Hafenarbeitern. Zu hören ist das "Hamburger Hafenkonzert" neben der Ausstrahlung bei NDR 90,3 auch als Podcast. Im Radio ausgestrahlt wird die Sendung außerdem bei den Digitalradiosendern NDR Schlager und NDR Info Spezial sowie im Ausland im Deutschen Programm der Namibian Broadcast Union in Namibia/Afrika und bei dem Radiosender "The German Voice" in Adelaide.

Den kostenfreien Podcast Hamburger Hafenkonzert" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern.

