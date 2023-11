NDR 90,3 und Hamburg Journal: Fragen und Antworten

Im Laufe der letzten Jahre haben sich die musikalischen Vorlieben unserer Hörerinnen und Hörer verändert, weil immer mehr Menschen in diese Altersgruppe hineingewachsen sind, die nicht mehr mit deutschsprachigen Schlagern aufgewachsen sind. Und für viele Hörerinnen und Hörer aus dieser Zielgruppe ist Schlager sogar ein Abschaltgrund. Internationale Oldies und internationaler "Softpop" sind bei unseren Hörer*innen insgesamt am beliebtesten. Und um möglichst viele Hörerinnen und Hörer zu erreichen, spielen wir das, was bei den meisten gut ankommt. Für Menschen, die sich sehr für deutschsprachige Musik interessieren, empfehlen wir das Programm von NDR Schlager mit Evergreens und Schlagern rund um die Uhr - zu empfangen über DAB+, Satellit und über das Internet .

Wir spielen generell alle Titel in der Originalversion und vor allem auch in der Originallänge. Dabei gibt es zwei Ausnahmen: In der Sendung passiert etwas Wichtiges, weshalb der Titel ausgeblendet werden muss. Die andere ist, dass einige Titel mit über sechs Minuten Länge einfach schwer in einem Programm wie unserem unterzubringen sind. Deshalb haben wir von einigen, wenigen sehr beliebten Titeln auch gekürzte Versionen, um sie etwas häufiger einsetzen zu können. Wir wissen natürlich, dass Fans dieser Titel gekürzte Versionen sofort erkennen. Aber für uns ist es sehr wichtig, auch diese besonderen Titel im Programm zu haben.