Führungen durch die Studios von NDR 90,3

Sie wollten schon immer einmal wissen, wie Ihr Radioprogramm NDR 90,3 entsteht? Wo unsere Moderatorinnen und Moderatoren arbeiten, wie Planende und Senderedakteurinnen und -redakteure Themen ins Programm bringen, woher unser Verkehrszentrum die vielen Informationen zur Straßenlage erhält und wer die Musik auswählt?

Schauen Sie hinter die Kulissen von NDR 90,3

Dann schreiben Sie uns gerne an und werden Sie Besucherin oder Besucher hinter den Kulissen des NDR Stadtradios für Hamburg - NDR 90,3! Wir bieten für Gruppen von maximal 15 Personen an Werktagen (Montag bis Donnerstag 10 - 13 Uhr) kostenlose Funkhausführungen an. Einzelpersonen können sich gern bereits gemeldeten Gruppen anschließen.

Sie haben auch die Möglichkeit, das Landesfunkhaus Hamburg in den späten Abendstunden zu besuchen. Diese Führungen finden donnerstags von 18 bis 20 Uhr statt und sind Berufstätigen vorbehalten.

Coronavirus: Führungen ausgesetzt

In der nächsten Zeit können wir - angesichts der Corona-Pandemie - keine Besucherführung im NDR Landesfunkhaus Hamburg mehr anbieten, zur Sicherheit aller Beteiligten. Selbstverständlich möchten wir Sie gerne irgendwann bei NDR 90,3 begrüßen können! Wir werden Ihnen aber erst dann wieder die Möglichkeit zur Buchung geben, wenn die Lage und die Einschätzung der Gesundheitsbehörde Hamburg es zulässt. Sobald das absehbar der Fall ist, werden Sie es auch im Radio bei NDR 90,3 erfahren. Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!

Wichtige Hinweise für Sie: Die kostenlosen Führungen beginnen werktags (Montag bis Donnerstag) um 10 Uhr im NDR Funkhaus Hamburg, Rothenbaumchaussee 132 (Hauptpförtner) und dauern circa 2,5 Stunden. Die Feierabend-Führung (nur für Berufstätige) findet dienstags ab 18 Uhr statt.

Ihre Anmeldung über das Kontaktformular ist unbedingt erforderlich.

Die Terminvereinbarung erfolgt max. 3 Monate im voraus über unseren Programmservice und wird schriftlich bestätigt.

Die Größe für geschlossene Gruppen beträgt mindestens 10 bis max. 15 Personen.

Einzelpersonen können sich gemeldeten Gruppen anschließen.

Die Führung ist barrierefrei, beinhaltet jedoch mehrere Standzeiten von 10 bis 15 Minuten, teilweise ohne Sitzmöglichkeiten.

Aufgrund der begrenzten Studiogröße und Aufzugkapazitäten bitten wir zu beachten, dass max. 1 Rollstuhlfahrer(in)/oder 2 Rollator-Nutzer(innen) innerhalb der Gruppe teilnehmen können.

Leider können wir keine Schulklassen führen, da der Ablauf auf unsere Hörergruppe zugeschnitten ist.

Der Ablauf der Führungen ist teilweise abhängig von tagesaktuellen Produktionen.

Ein Besuch der Studioküche ist leider nicht möglich.

Gruppen kommerziell organisierter Anbieter sind von den kostenlosen Führungen ausgeschlossen.

