Bereit für die Zukunft: SV Großhansdorf mit neuem Konzept

Laut Landessportverband ist es für zahlreiche Sportvereine im Land schwer, Ehrenamtliche zu finden. Der SV Großhansdorf im Kreis Stormarn geht mit einem geänderten Vorstandsmodell nun einen neuen Weg: Nicht mehr ein Vorsitzender, sondern ein Teamvorstand steht damit in Zukunft an der Spitze - und zwar ohne feste Positionen wie Kassenwart oder Schriftführer, erzählt Petra Malchin, die bisherige Vorstandsvorsitzende.

Hilfe erhielt man bei dem Konzept vom Landessportverband. Grund für den Schwund an Ehrenamtlichen ist laut Christoph Blöh vom Verband, dass sich viele nicht mehr in den festen Aufgaben wiederfinden würden, sondern sich individueller einbringen wollen. Der Verein will sich damit für die Zukunft wappnen.

