Zum Abschied: Die Macher von Neues aus Büttenwarder zu Besuch Stand: 23.08.2021 00:01 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Zum Abschied der Serie kommen die Macher von Neues aus Büttenwarder zu Besuch.

Nach 98 Folgen und vielen unvergesslichen Geschichten aus der norddeutschen Tiefebene wird sich das Leben in Büttenwarder zukünftig unter Ausschluss der Öffentlichkeit abspielen. Ein letztes Mal geben die Büttenwarder-Macher Norbert Eberlein, Diana Schulte-Kellinghaus und Valentin Holch Einblicke in die charmanten Geschichten aus dem Norden: "Wir sind verantwortlich dafür, dass jedes Jahr neue unterhaltende Büttenwarder-Folgen hergestellt werden konnten. Von dem Prozess der ersten Idee bis hin zum fertigen Film wollen wir erzählen. Von unseren komischen Sitzungen, von den Darstellern, der Kostümauswahl über die dressierten Hühner bis hin zum kaputten Mofa. Wenn Sie also die schräge Welt der Geschichten rund um Büttenwarder noch einmal Revue passieren lassen möchten, laden Sie uns ein!"

Einsendeschluss für die Aktion ist der 5. September 2021. Die Besuche und Aktionen finden im Anschluss statt, das Hörfunk- und Fernsehprogramm widmet sich der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" bis zum 10. Oktober.

