"Wünsch Dir Deinen NDR": Rute raus! mit Fanggarantie in Nordfriesland Stand: 20.03.2024 00:01 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Die NDR Angler von Rute raus! wollen mit euch angeln - mit Fanggarantie am "Weißen Knie" in Nordfriesland.

Moby Dick, der Riesenhecht, ist raus, aber im "Weißen Knie" lauern noch viele kapitale Fische. Und deshalb geben die NDR Angler Horst & Heinz auch Fanggarantie. Mit ihren Fans wollen sie am 25. Mai 2024 an dem kleinen See südlich von Husum Karpfen, Hecht und Barsch überlisten. Dabei geben sie Tipps und erklären die verschiedenen Angeltechniken und Köder. Jeder Teilnehmer bekommt einen Spezialblinker zum Testen. Der Angelverein "Nordseekant" Husum unterstützt gemeinsam mit Angellegende Jörg Ovens diese Aktion.

Frei nach dem Motto: "Catch & Cook! Vom Haken in die Pfanne" sollen die Fische am späten Nachmittag dann zubereitet werden.

Einsendeschluss für die Aktion ist der 15. April 2024. Dann wird geplant und organisiert, die Besuche finden im Anschluss statt. Weitere Informationen unter "Wünsch Dir Deinen NDR".

