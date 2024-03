"Wünsch Dir Deinen NDR": Die NDR Tierfilmer kommen zu Besuch Stand: 20.03.2024 00:01 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Die NDR Tierfilmer kommen zu Besuch und bringen einen spannenden Film über Orcas mit.

Durch überraschende Attacken auf Segelboote sind Orcas in die Schlagzeilen geraten, ihr Verhalten gibt Rätsel auf. Was macht diese hochintelligenten und sozialen Meeressäuger so einzigartig? Die NDR Tierfilmer haben sich in ihrem neuen Film der größten Art der Delfinfamilie genähert und laden Sie zu einer Vorpremiere ein, um mehr über die faszinierenden Tiere, ihre ausgeklügelten Jagdstrategien und ihren liebevollen Umgang im Familienverbund zu erfahren. Der Producer des Filmes, Simon Riedel, wird bei der Vorführung dabei sein, Einblicke in die Arbeit an einem Tierfilm geben und über die aufregenden Dreharbeiten berichten.

Sie engagieren sich in Vereinen, Initiativen oder Projekten im Bereich Natur-, Meeres- oder Artenschutz oder machen Jugendumweltarbeit? Dann kommen wir gern zu Ihnen, um mehr über Ihre Arbeit zu erfahren und über unsere Produktionen zu erzählen. Bewerben Sie sich jetzt, wir freuen uns auf Sie und Ihren Verein!

Einsendeschluss für die Aktion ist der 15. April 2024. Dann wird geplant und organisiert, die Besuche finden im Anschluss statt. Weitere Informationen unter "Wünsch Dir Deinen NDR".

