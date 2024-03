"Wünsch Dir Deinen NDR": Die Geschichte Ihres Engagements bei DAS! Stand: 20.03.2024 00:01 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Ihr Ehrenamt hat Ihr Leben bereichert? DAS! lädt Sie ein, auf dem Roten Sofa davon zu erzählen.

"Meine ehrenamtliche Arbeit hat mein Leben verändert" - würden Sie das von sich sagen? Haben Sie aus persönlicher Betroffenheit eine Selbsthilfegruppe oder eine Bürgerinitiative gegründet? Engagieren Sie sich in einem Verein oder in der Flüchtlingshilfe? Für unsere Aktion "Wünsch Dir Deinen NDR" suchen wir in diesem Jahr Menschen, die sich gemeinsam mit anderen gesellschaftlich engagieren und Lust haben, davon zu erzählen - live bei DAS! auf dem Roten Sofa! Fühlen Sie sich da angesprochen? Dann bewerben Sie sich! Schreiben Sie uns, warum diese Arbeit Ihr Leben bereichert und warum Sie andere motivieren wollen, auch etwas zu bewegen.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung - gern mit Foto. Vielleicht sitzen Sie dann am Sonnabend, 15. Juni 2024 neben Moderator Hinnerk Baumgarten auf dem Roten Sofa!

Einsendeschluss für die Aktion ist der 15. April 2024. Dann wird geplant und organisiert, die Besuche finden im Anschluss statt. Weitere Informationen unter "Wünsch Dir Deinen NDR".

Ihre Daten Vorname: Name: * Straße / Hausnummer: PLZ / Ort: Telefon: E-Mail: * Ihre Mitteilung Mein Foto (max 2MB): Einverständnis Einverständnis: * Meine Daten werden an die Agentur Sievers Consulting GmbH, Kaiserstraße 18, 25524 Itzehoe, weitergegeben, die die Veranstaltung im Auftrag des NDR durchführt. Meine Kontaktdaten können für weitere Aktionen, geplante Sendungen oder Interviewanfragen genutzt werden. Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!